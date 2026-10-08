Концепцията на Simple Architecture и фондация „За Оборище“ предлага обществена библиотека на открито, в която всеки може да вземе, остави или прочете книга.

Какво би се случило, ако една библиотека няма врата, работно време и библиотекар, но има книги и общност от хора, готови да споделят? На този въпрос отговаря „Библиотека между листата“ - проект на архитектурното студио Simple Architecture и фондация „За Оборище“ за градска библиотека на открито в столичния квартал „Оборище“.

Библиотеката е замислена като отворено и достъпно пространство, в което всеки свободно да вземе или остави книга. Инициативата се стреми да отговори на две предизвикателства в България: намаляващият интерес към четенето и нарастващата цена на книгите, която ограничава достъпа до литература за мнозина.

Тревожни статистики подчертават нуждата от подобна идея - 60% от българите не купуват нито една книга годишно, 38% не са прочели нито една книга през последната година, а всеки десети човек не притежава нито една книга в дома си. Като осигурява безплатен и лесен достъп до книги на обществени места, библиотеката има за цел да събуди отново интереса към четенето и да премахне финансовите бариери пред литературата.

Архитектурното решение следва идеята за достъпност. Библиотеката е проектирана като отворена модулна структура от дъгообразни елементи, които могат да бъдат подреждани по различен начин според мястото и броя на книгите. Дизайнът позволява множество конфигурации и би могъл да се адаптира за паркове и обществени пространства в цялата страна.

Концепцията следва и принципите на кръговата икономика. Книгите не остават притежание на един човек, а преминават от ръка на ръка, удължавайки своя живот и насърчавайки споделянето вместо излишното потребление. Така една малка градска архитектурна намеса показва как споделянето може да се превърне в навик, и че дори малките инициативи могат да създадат условия за позитивна промяна.

От Simple Architecture вярват, че подобна инициатива не изисква значителни усилия или средства, а може осезаемо да обогати културната среда в България. Затова студиото активно търси партньори, с които да създаде още такива библиотеки. Те не са предназначени само за открити обществени пространства - лесно могат да намерят място и в атриумите и вестибюлите на офис и административни сгради, болници и други сгради с обществен достъп.