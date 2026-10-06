Какво е общото между холивудския елит, футболните легенди и третия най-добър ресторант в света? Отговорът се крие в едно име – Давид Риос. Изградил безупречния си вкус като сомелиер в култов ресторант със звезди „Мишлен“, днес той е абсолютен носител на титлата „Най-добър барман в света“ от престижното международно състезание за коктейлно изкуство през 2013 година – World Class.

Риос е човекът, на когото се доверяват знаменитостите. Той е създавал специални напитки в чест на Антонио Бандерас за испанските филмови награди, превеждайки характера на актьора във вкус чрез сладко испанско вино, канела, ванилия, шоколадов битер и основа от уиски. Водил е официални събития рамо до рамо с Дейвид Бекъм, сервирайки свежи уиски коктейли на спортни легенди като Луиш Фиго.

След повече от 30 години опит в индустрията, Давид Риос гостува в България, за да представи лично първото си авторско коктейлно меню за Mancó, Bedroom, Play Bar, Pink Balloon и THE 1 Exclusive.

Тайните зад бара: Коктейлите нямат пол

За световния шампион барманството отдавна е изкуство, което надхвърля простото смесване на съставки. В своите интервюта той категорично разбива остарелите клишета – според него концепцията за „женски“ и „мъжки“ коктейл е напълно погрешна. Риос споделя, че в кариерата си е сервирал класическото сухо мартини много по-често на дами, отколкото на господа.

За Давид един коктейл се превръща в незабравимо преживяване не само заради безупречната техника, леда и декорацията, но най-вече заради историята и начина, по който концепцията се представя на госта. Наблюдателното му око може да разгадае характера на човек само по поръчката му, въпреки че признава важността на контекста – един и същи клиент би поръчал лек тропически коктейл, когато е сам, но би заложил на по-тежка класика, когато е в бизнес компания.

Запитан какъв вкус би имала България, ако се превърне в коктейл, испанският виртуоз инстинктивно залага на комбинация от горски плодове, билкови и пикантни нотки. А колкото до неговата лична рецепта за съвършенство, тя е закодирана в житейското му мото: „Мечтай, наслаждавай се, усмихвай се“... с добавка от чаша хубаво шампанско.

Новото меню: Пътешествие за сетивата

Черпейки вдъхновение от морето, планините и родната си Страна на баските, Давид Риос създава селекция, в която качеството е издигнато в култ. Новото меню предлага изключителни авторски прочити, преплетени в една цялостна симфония от вкусове. Сред тях изпъква Mediterranean Moon Negroni – съблазнителен и комплексен микс от първокласен джин, червен вермут, класически италиански битер, студено кафе и шери. Коктейлът Rica Mamacita предлага истинска експлозия от свежест, съчетаваща отлежала текила, портокалов ликьор, екзотичен сок от юзу, сироп от агаве и джинджифилова бира. За търсещите по-дръзки комбинации е създаден You Are My Penicillin – запомнящ се коктейл с бленд от отлежали уискита, бергамотов ликьор, кленов и джинджифилов сироп, балансирани с прясно изцеден лайм. Bellisima е същинска елегантност в чаша, преплитаща коняк, сироп от праскова с инфюзия от печен кокос и премиум шампанско. Не по-малко интригуващ е Blue Tears – мистична комбинация от водка, занаятчийски мескал, пикантен ликьор, сироп от боровинки и джинджър ейл.

Ексклузивното коктейлно преживяване, носещо почерка на един от най-добрите бармани в света, вече е достъпно у нас. Можете да се потопите в света на Давид Риос в Mancó, Bedroom, Play Bar, Pink Balloon и THE 1 Exclusive.