Американски физик получи Нобеловата награда за изследвания на неутрино

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Проф. Франсис Халзен, физик от Университета на Уисконсин – Мадисън, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика, съобщи Елен Муунс, генерален секретар на Кралската шведска академия на науките.

Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб" (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход".

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара, или 1,06 милиона евро).

През 2025 г. Нобеловата награда за физика е присъдена на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис „за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига".

Първият ѝ лауреат през 1901 г. е германският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име.

Американският физик и електроинженер Джон Бардийн е единственият, който получава две Нобелови награди за физика - през 1956 и 1972 година.

Нобеловата награда за физиология или медицина бе обявена вчера.

Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за химия утре и за литература в четвъртък (8 октомври), пише БТА.

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а тази за икономика - на 12 октомври.