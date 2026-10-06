Две нови луксозни книжки от "Светът на Зайчето Питър"

Любимото Зайче Питър повежда малките читатели на вълнуващо пътешествие сред чудесата на природата

Какво се случва, когато любопитството на едно малко зайче срещне големия, пъстър и изненадващ свят на природата? Отговорът е в "Зайчето Питър – Приказки за природата" (от "КНИГАТА") – книга, която превръща опознаването на природата в забавно приключение за най-малките.

Със своя чаровен герой Зайчето Питър, познат и обичан от поколения деца, книгата насърчава малките читатели да наблюдават, да задават въпроси и да откриват красотата на света около себе си. Страница след страница те се срещат с любопитни природни истории и научават повече за растенията, животните и сезоните, докато следват Питър в неговите малки, но вълнуващи приключения.

"Зайчето Питър – Приказки за природата" съчетава удоволствието от приказката с естествено любопитство към света. Книгата е чудесен начин родителите да насърчат децата да прекарват повече време навън, да наблюдават природата и да изграждат още от ранна възраст отношение към живия свят. Зайко Питър показва, че ученето не винаги започва в класната стая. Понякога то започва с едно листо, с песента на птица, с малко животинче в градината или с въпроса: „Какво е това?" А когато отговорът е част от едно приключение, любопитството се превръща в желание да откриваш още.

Книгата съдържа занимателни игри и задачи след всяка приказка.

"5-минутни приказки" със Зайчето Питър – мигове, които се превръщат в любими детски спомени

Понякога не са нужни часове, за да създадем специален момент с детето. Нужно е само едно уютно място, любима книжка и пет минути заедно. "5-минутни приказки" (от "КНИГАТА") среща малките читатели с очарователното Зайче Питър и ги отвежда в свят на приключения, приятелство, любопитство и малки ежедневни открития. Подходящи за четене преди сън, за спокойна следобедна почивка или за онези кратки моменти, когато детето поиска „още една приказка", историите са създадени така, че да се впишат естествено в динамичното ежедневие на съвременното семейство.

Всяка история предлага малко приключение, което може да бъде прочетено само за няколко минути – но оставя след себе си усмивка, въображение и желание за още. Защото най-хубавата част от деня понякога е времето, прекарано заедно с една любима приказка. Историите са достатъчно кратки, за да не натоварват вниманието на малките читатели, но достатъчно богати, за да развиват въображението, любовта към книгите и удоволствието от споделеното четене.

А най-хубавото е, че пет минути се оказват напълно достатъчни за едно малко приключение.

5-минутни прикзаки

Твърда корица

64 стр

Цена: 16.50 евро

Приказки за природата

Твърда корица

Стр. 144

Цена 22.00 евро