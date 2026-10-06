Боб Димитров, българинът, когото наричаха второто аз на Мазонакис

Българска следа се появи сред личните истории около Йоргос Мазонакис. Това е Боб Димитров, човек от близкото обкръжение на певеца, който обикновено оставаше далеч от прожекторите. В часовете след смъртта на гръцкия идол той беше до сестра му Мария пред болницата „Елпис".

Димитров привлече вниманието по време на специалното издание на „The Voice", посветено на Мазонакис, където проследи музикалния трибют зад кулисите, видимо развълнуван и със сълзи в очите.

Хора от обкръжението на певеца описват Димитров като негово „второ аз". Според гръцки публикации двамата изградили близко приятелство и споделяли пътувания, излизания и лични моменти. Димитров е близък и със сестрите на певеца - Васо и Мария.

Гръцки лайфстайл издания посочват, че Боб Димитров е родом от Пловдив, на 48 години е и е учил хореография. Според публикациите той преподавал танци в Атина и работил в нощни заведения, където се запознал с Мазонакис.

В едно от редките си публични послания Димитров написа, че Йоргос е белязал живота му и че все още му е трудно да приеме отсъствието на своя близък приятел.

Гръцкият певец Йоргос Мазонакис почина внезапно на 9 септември 2026 г. на 54-годишна възраст. Той получи инфаркт, докато се намираше в частна клиника в атинския квартал Колонаки, където беше отишъл за планирана медицинска процедура. На място бяха извикани екипи на спешна помощ, които започнаха реанимация.

Мазонакис беше откаран в болница „Елпис" в 16:45 ч. без пулс и спонтанно дишане. Лекарите продължиха опитите да го реанимират, но без успех, а смъртта му беше официално констатирана в 17:40 ч.

Първоначалната аутопсия не успя да установи точната причина за смъртта, поради което бяха назначени токсикологични и хистологични изследвания.