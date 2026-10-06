Между симфония и метъл: XANDRIA свирят в София на 8 октомври

Специални гости са Seven Spires и Secret Rule

След период на тишина и творческа трансформация, Xandria се завръщат с нова енергия и включват София в европейското си турне. Концертът на симфоничните метъл титани е на 8 октомври на покритата сцена на VIDAS ART ARENA. Новата локация предлага перфектни условия и мащабно изживяване за българската публика, която ще чуе на живо обновената банда и актуалния ѝ музикален свят. Към вечерта се присъединяват и две изключително силни съпорт банди – американските метъл виртуози Seven Spires и италианската симфонична метъл сила Secret Rule.

Xandria е сред утвърдените имена в световния симфоничен метъл с кариера от две десетилетия.

Групата съчетава тежки китарни рифове с богати оркестрални аранжименти и завладяващи мелодични вокали, изграждайки баланс между класическо величие и модерна метъл естетика. През годините изградиха разпознаваем стил и оставиха трайна следа с химни като „Ravenheart", „Valentine" и „Nightfall".

Най-новият етап в развитието на бандата идва с харизматичната вокалистка Ambre Vourvahis, чийто широк диапазон – от ефирни оперни пасажи до сурови и агресивни вокали – разширява значително звуковите хоризонти на формацията. Тази трансформация намери ярък израз в албума The Wonders Still Awaiting, който веднага след появата си достигна челни позиции в европейските класации, включително немския Top 10 и британския Rock & Metal чарт. Линията бе продължена с EP-то Universal Tales, което добави нови нюанси, келтски мотиви и плътни симфонични пластове. Живите участия на Xandria са цялостно аудио-визуално преживяване с мощен саунд, динамика и атмосфера, която въвлича публиката в завладяващ разказ.