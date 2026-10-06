Чехия се отказа от „Евровизия“ в Бургас заради бюджетни съкращения

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Чехия няма да участва в „Евровизия 2027" заради бюджетните съкращения в обществената телевизия. Решението бе обявено от Чешката телевизия, която посочи, че промените във финансирането й налагат ограничения на разходите.

„Няма да видим чешкото знаме на сцената догодина", написа Чешката телевизия в публикация в X. От медията допълниха, че се надяват в бъдеще отново да се включат в „бляскавата надпревара".

„Знаем, че „Евровизия" означава много за всички нас. Затова благодарим на всички чешки изпълнители и най-вече на вас, феновете, за всеки вот, всеки коментар, всяка подкрепа и че сте с нас", добавиха от телевизията.

Чешката телевизия обясни, че конкурсът е мащабен проект със значителни програмни, производствени и организационни разходи. Решението засега се отнася само за изданието през 2027 г., като медията не изключва завръщане в следващи години.

Правителството на Андрей Бабиш планира да замени таксите за обществените радио и телевизия, плащани от зрителите и слушателите, с пряко държавно финансиране. Промяната ще наложи на Чешката телевизия и обществения оператор „Чешко радио" да съкратят разходите си.

Критиците на плана, сред които и „Репортери без граници" (RSF), предупреждават, че промяната може да застраши независимостта на обществените медии. През юни Чешката телевизия и „Чешко радио" проведоха символична стачка в знак на протест срещу намеренията.

Чешката телевизия планира да спести 350 млн. чешки крони, или около 14,3 млн. евро, през 2027 г. Мерките включват съкращения на персонала и промени в програмната схема.

Решението е пореден финансов удар за Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който организира „Евровизия".

Очаква се Ирландия и Испания също да бойкотират „Евровизия 2027" заради участието на Израел. Ирландският обществен оператор RTÉ посочи като причина „ужасяващата и продължаваща загуба на човешки животи в Газа и хуманитарната криза там".

Нидерландия пък може да се завърне в конкурса през 2027 г. след интерес от страна на обществения оператор NPO.

Пет европейски държави – Нидерландия, Исландия, Ирландия, Словения и Испания – бойкотираха тазгодишното издание на конкурса, поставяйки под въпрос защо на Израел е било позволено да участва на фона на войната в Газа, докато Русия беше отстранена от конкурса малко след нахлуването си в Украйна.

„Евровизия 2027" ще се проведе на 15 май в българския черноморски град Бургас. За първи път България ще бъде домакин на конкурса, след като певицата Дара спечели тазгодишното издание във Виена с песента „Bangaranga".