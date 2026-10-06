Мафиотът Иво Андонов е жив! Хиляди се тълпят пред НДК заради звездите на “Под прикритие”

Пълните ми душата - каква лоялна публика сте, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова

Мафиотът Иво Андонов е жив!

Това е голямата завръзка в продължението на “Под прикритие”, заради което хиляди се събраха в понеделник вечерта пред входа на НДК. Там, заредили се с телефони в ръка, чакаха скупчени хора на всякаква възраст да видят звездите на сериала, докато минават по червен килим. А след това заедно да изгледат на екрана в зала 1 старта на шести сезон. Героят на Михаил Билалов - Джаро, оживява в сцените, които показват какво се случва в миналото.

Михаил Билалов, Владо Пенев, Кирил Ефремов, Александър Сано - всички любими актьори от предишните сезони бяха там. Захари Бахаров дори доведе двете си деца - сина си Максим и дъщеря си Кая.

Захари Бахаров дойде на премиерата с двете си деца. СНИМКИ: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Юлиан Вергов и Павел Иванов - новите попълнения в екипа, бяха в пълен контраст. Вергов - от главата до петите в бяло, Иванов - целият в черно. Героите им са ключови в продължението. Вергов е мафиотът Тони Амигото, а Иванов - дясната му ръка в престъпните схеми Явор Кръстев. “С всички от екипа сме приятели, с някои сме много близки, с други сме дори роднини. Така че нямахме проблем да се стиковаме. Такава задружна работа е рядко срещана в сериалите изобщо”, казва Юлиан Вергов пред “24 часа”. “Веднага се съгласих, когато ми предложиха тази роля. Но през времето, когато работихме със сценарния екип и режисьора, променихме доста неща”, издаде той. Владо Пенев и Александър Сано

Първият епизод на шести сезон показва какво се случва с героите сега, но и с препратки в миналото. Така на екрана оживя героят на Михаил Билалов - Джаро. А на финала стана ясно, че е оцелял другият голям мафиот - Иво Андонов, в чийто култов образ пак е Захари Бахаров. При появата му на екран цялата зала избухна във викове и аплодисменти. Всъщност зрителите показаха колко харесват героите от предишните сезони, защото реагираха емоционално при включването на всеки от тях в премиерния епизод от новия сезон. Генералният директор на БНТ Милена Милотинова и изпълнителният продуцент Магърдич Халваджиян

“Колко е хубаво да видиш пълна зала след десетгодишно прекъсване на “Под прикритие”. На мен лично ми пълните душата, защото виждам колко лоялна публика сте”, каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова. “Това е сериал, създаден от български автори, с български актьори, за българска публика. И това, че сте тук и че залата е пълна, е само един знак - трябва да правим хубави български сериали”, каза режисьорът Виктор Божинов.