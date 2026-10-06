Близки разказаха за последните дни на Доли Партън

Близките на Доли Партън разказаха за последните дни на легендарната кънтри певица, която почина на 80-годишна възраст. Племенникът й Брайън Сийвър съобщи за смъртта й с видеообръщение на 25 август.

Само дни преди това Партън била приета във Vanderbilt University Medical Center в Нешвил. Според RadarOnline.com тя постъпила там сутринта на 21 август заради проблеми с бъбреците и автоимунно заболяване. Смъртта й настъпила внезапно и шокирала най-близките й, макар те да знаели, че е болна, пише RadarOnline.com.

Преди хоспитализацията си певицата започнала да подрежда личните и финансовите си дела. Според източник тя вероятно е осъзнавала, че времето й е ограничено.

„Доли подреждаше всичко около себе си, така че вероятно е осъзнавала, че времето й е ограничено", казва източникът. По думите му най-големият й кошмар бил хората, които обича, да започнат да се карат заради наследството й.

Състоянието на Партън се оценява на 650 милиона долара. За нея било особено важно всичко да бъде уредено предварително по законов път, така че да не останат поводи за въпроси или съдебни спорове.

„Предстояха много важни решения, защото става въпрос за огромно наследство", казва източникът. „Тя имаше много благотворителни организации, които искаше да подкрепи, както и стотици роднини и приятели, за които желаеше да се погрижи."

Последните месеци от живота на 80-годишната изпълнителка на „Jolene" били белязани от редица здравословни проблеми. На 14 август тя не присъства лично на събитие по повод откриването на нова атракция в Dollywood в Пиджън Фордж, Тенеси, а се включи с предварително записано видео.

Тогава Партън обясни на феновете си, че не може да присъства заради „няколко малки здравословни проблеми", които са причинили замайване и обезводняване.

„Лекарят ми в Нешвил малко ми подряза крилете и ми каза, че тази седмица няма да пътувам", заяви тя.

Година по-рано, през септември, Партън получи инфекция вследствие на камъни в бъбреците. През следващия месец тя отложи концертите си в Лас Вегас, за да премине през „няколко процедури", а по-късно ги отмени изцяло.

В последните си месеци певицата преживяваше и тежки лични загуби. Съпругът й Карл Дийн почина през март 2025 г., а през юли тя загуби и по-големия си брат Кой „Денвър" Партън.

Въпреки здравословните проблеми и загубите Партън продължавала да се занимава с бъдещето на семейството си и с наследството си.

Брайън Сийвър, който съобщил за смъртта й, нарече леля си „Доли Ребека Партън Дийн, сестра, кака и баба за едно поколение" и „джиджи" за следващото.

„Това видеообръщение е нещо, което Доли ме помоли да направя преди години, още преди да осъзная напълно, че един ден ще се превърне в реалност", казва той. „Представял съм си колко тежък ще бъде този момент, но никога не бях почувствал истински тази тежест до сега."

„За мен това е чест, чест, примесена с огромна гордост и дълбока тъга", допълва Сийвър. „Но тъгата е за нас, не за Доли. Тя живееше в светлината и сега несъмнено е посрещната от Карл, родителите си и безброй други хора, които са я наблюдавали и са копнеели да я срещнат в небесата."

Само четири дни преди съобщението за смъртта й Партън дала интервю, което изглежда е последното й. В него тя разказва, че през последната година е имала здравословни проблеми, на които не е обърнала внимание, докато се е грижила за Карл.

„Както споделих във видеообръщенията си през изминалата година, имам някои здравословни проблеми, на които просто не обърнах внимание, докато се грижих за Карл. Знаете, това не е първият път, в който ми се налага да се справям с подобно нещо", казва тя.

Партън припомня, че в началото на 80-те години е била извън строя за няколко месеца заради „женски проблеми", като тогава е имала и трудности с теглото си.

Тя коментира и начина, по който социалните мрежи променят отношението към здравословното състояние на известните личности.

„Мисля, че понеже живеем в свят, който работи 24/7 и е управляван от социалните мрежи, всичко се преувеличава по начин, по който не се случваше преди години", казва Партън.

„Някога се шегувах, че съм Кралицата на таблоидите, но сега предполагам, че мога да кажа, че съм Кралицата на изкуствения интелект в социалните мрежи", добавя тя.