Емрах Стораро вдигна пищна сватба (Видео)

Попфолк звездата Емрах Стораро и годеницата му Айлян вдигнаха пищна сватба.

Празненството беше отбелязано с танци, музика на живо с оркестър и огромна торта, с която младоженците почерпиха гостите.

"Днес е един от най-важните и незабравими дни в живота ми — моята сватба! ❤️💍 Днес започваме нова глава, изпълнена с любов, доверие и общи мечти. Щастлив съм, че до мен е човекът, с когото искам да споделям всеки хубав и труден момент. Нека любовта ни бъде по-силна с всеки изминал ден, а усмивките и щастливите мигове никога да не свършват. От днес не сме просто двама души — от днес сме едно семейство", написа Емрах във фейсбук.

Той е от известен попфолк род - син на Тони Стораро и брат на Фики Стораро.