Георги Господинов сред фаворитите за Нобеловата награда за литература

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Българският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, написа германският вестник "Франкфуртер Алгемайне цайтунг".

Носителят на отличието ще бъде официално обявен утре в Стокхолм.

Господинов е най-превежданият и най-награждаваният извън страната ни български писател. Той е първият българин, носител на литературната награда „Международен Букър" за своя роман „Времеубежище", преведен на английски от Анджела Родел.

Той бе предложен за официална номинация за Нобелова награда от българския П.Е.Н. център в началото на 2022 г.

Нобеловата награда за литература е шведска награда за литература, която се присъжда ежегодно от 1901 г. насам. Имената на номинираните не се обявява публично.

Само преди ден бе премиерата на театрален спектакъл, базиран на едноименния роман на Господинов "Физика на тъгата". Той се играе на голямата сцена в Народния театър, а режисьор е Йерней Лоренци.