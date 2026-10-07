Сиянието в творбите на Милена Велчева, не идва само от багрите, а от самата същност на образи

Авангардният проект на галерия „Сан Стефано" и художничката Милена Велчева „Светостта на живота" продължава със своя втори епизод, който ще бъде открит на 8 октомври в 18 часа.

Новата изложба доразгръща драматургията на „Светостта на живота – епизод 1" с нови образи, теми и усещания. Освен стремежът на художничката да бъде видяно невидимото във видимия свят, онова тайнство, което превръща природата в откровение, а съзерцанието в медитативно преживяване, „Светостта на живота – епизод 2" събира и известния цикъл картини „Прегръдката на мира" – влезлите вече в историята четири „прегръдки за мир" между Римски Папи и Вселенски Патриарси. Две от тях, които са собственост на Вселенския патриарх Вартоломей I и на Папа Лъв XIV са представени в дигитален формат. Две са нови творби на Милена Велчева.

Както отбеляза от името на кардинал Курт Кох, префект на Ватиканското ведомство за християнско единство, монсеньор Палмиери на откриването на изложбата на художничката в базилика „Сан Клементе" в Рим през 2025 г.: „Милена Велчева превръща тези мигове в икони на надеждата, в символ на това, че духовното единство е възможно и че любовта е пътят към него. За нея тези мигове не са само дипломатически знак, а въплъщение на Христовия мир, онзи тих, дълбок мир, който превъзхожда човешкото разбиране. Нейният подход е деликатен и поетичен. Във всяка картина се усеща дъхът на тишина, вътрешна молитва, сияние, което не идва само от багрите, а от самата същност на образите. Картините на Милена Велчева са мълчаливи, но и красноречиви свидетели на възможността за единение. Те извикват споделени символи, общи корени и проблясъци на надежда".

Творчеството на Милена Велчева се отличава с духовна насоченост. Мистика, приказност и символизъм като реакция на материализма в реалността, съвременни, исторически и религиозни мотиви, насочват вниманието на зрителя към духовни преживявания. Идеите й са инспирирани от поезия, исторически и библейски текстове, актуални събития, съновидения. Работи най-вече с техниката на сухия пастел. Освен в художествени галерии, нейните 22 самостоятелни изложби са били експонирани в храмове и манастири в България и в чужбина – „Христос Спасител" в Москва, „Св. Александър Невски" в София, „Сан Клементе" в Рим и др.

Творби на Милена Велчева са притежание на галерии и държавни институции, на университети и академии, на кметства, на манастири и музеи, на посолства, на Българската патриаршия, на Вселенската патриаршия, на Ватикана. Нейни картини и стенни килими са притежания на частни колекции в България, Италия, Люксембург, Русия, Австрия, Швейцария, Турция, Франция, Атон...