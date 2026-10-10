Вяра, Григорий и Рада - тежи ли фамилията на Вазов?

Тримата са наследници на патриарха на българската литература по линия на неговия брат ­д-р Кирил Вазов

Рада следва драматургия, Григорий - медицина, а Вяра се готви да покорява сцената и киното като актриса

Рада търси своя език в драматургията и изкуството. Григорий започва своя път в медицината. Вяра усеща своето място на сцената.

Три различни характера, три различни посоки и една фамилия, която не се нуждае от представяне. Вазови.

Тримата са наследници на патриарха на българската литература по линия на неговия брат - д-р Кирил Вазов. Те са най-младите листенца от прочутия род заедно с две свои братовчедки (още по-малки от тях), които скоро ще се завърнат в България от САЩ - Виктория и Антония.

Рада, Григорий и Вяра не повтарят пътя на предците си, защото имат смелостта да търсят своя собствен и пишат следващите многообещаващи страници от историята на Вазови.

- Какво е за вас да носите тежката си фамилия? Повече привилегия или повече отговорност e това?

Рада: Това е нещо обичайно и не е било извънредна част от ежедневието или възприятието на мен самата. Но да, отговорност е. Усеща се, че тази принадлежност има тежест в определени ситуации.

20-годишната Рада тепърва ще се доказва като автор. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Григорий: Няма как, когато носиш такава велика фамилия за България, да не е отговорност, но за мен е по-скоро привилегия.

Вяра: И двете. Различно е, когато влезеш в час и ти казват: “Госпожице Вазова, как сте? Как се чувствате?”. И на теб ти става едно топличко на сърцето. Но е и огромна отговорност, защото рано или късно всички разбират и ти започваш да си казваш: “Добре, аз тук трябва да се представя добре”.

- Случвало ли се е умишлено да не казвате фамилното си име? И променят ли хората отношението си към вас, когато го разберат?

Рада: Имало е такъв момент за мен в прогимназията, и то не за друго, а защото учителите често придобиват други очаквания. Може би също заради това, че в периода на израстването, както при всеки човек, има едно желание да се откъснеш от семейството си, да имаш някаква собствена индивидуалност и да изградиш сам себе си, а не да бъдеш свързван с когото и да е друг, било то роднина, приятел, гадже.

Григорий: Аз не. Разбира се, не влизам през вратата, казвайки кой съм, но ако стане въпрос, съответно ще кажа и с удоволствие ще разкажа, когато ме питат повече неща. За мен това не е нещо, което трябва да се крие. Даже е нещо, което е хубаво да се покаже.

Григорий е на 19 години и голямото му хоби е часовникарството. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Вяра: При мен е една идея по-различно. Не харесвам да се започва с това и хората да го знаят, преди да са си изградили мнение за мен. Ако отивам на ново място или се запознавам с нови хора, по-скоро избягвам фамилията си.

Григорий: Макар че хората не ги вълнува чак толкова. Впечатлени са отначало, но после всичко е нормално.

Вяра: Да, особено по-младите казват: “О, Вазов, супер!”. И продължаваме напред.

- Разкажете ми повече за вас и вашите интереси. Кой на какво се е отдал - изкуство, наука?

Рада: Сега основната тема и наратив в живота ми са свързани с писането и с изкуството. Следвам драматургия в НАТФИЗ. В момента се опитвам да преборя себе си дисциплинарно и дисциплинирано да започна да пиша и съответно ми доставя огромно удоволствие. Осъзнавам колко голяма задача е това и колко широк светоглед трябва да има всеки един автор.

- Значи при теб се очертава най-голямото предизвикателство да се доказваш в сянката на Вазов?

Рада: Нека първо да има нещо под формата на текст или на каквото и да е било аудио-визуално изкуство, което да бъде мое дело. Пък после ще мисля съответно как ще бъде възприето, съчетано с фамилията ми.

- Григорий, а ти професионално поемаш по стъпките на прапрадядо си д-р Кирил Вазов?

Григорий: Да. Аз съм студент по медицина първи курс, но имам още доста път пред мен. От малък имам интерес към приложните науки. Като дете казах, че ще ставам лекар, после обаче започнах да се колебая и реших, че няма да се колебая. За добро или за лошо, си го причиних. Сега ми е изключително интересно в университета, за разлика от тежките приемни изпити.

Иначе отделно от медицината обожавам да майсторя с ръцете си. Главното ми хоби е часовникарството. Разбира се, обожавам и спорта. Тренирал съм фехтовка, а сега продължавам с много други различни спортове и нямам намерение да ги спирам. Също така свиря на барабани от супермного години. Ако човек има желание, има и начин да намери време за всичко.

- Вяра, ти кога усети, че може би ще бъдеш първата актриса в семейството?

Вяра: Бях горе-долу на 9 години, когато една приятелка на сестра ми дойде вкъщи и ми предложи да се запиша в актьорската школа на баща ѝ. Оттогава тръгна всичко и вече шест години постоянно ходя по актьорски школи. Наистина усещам, че сцената е моето място.

По принцип е рано, но със сигурност мисля да кандидатствам в НАТФИЗ. Мислила съм и за чужбина, но още не съм се насочила напълно.

Вяра е на 15 години, но вече се подготвя сериозно в различни школи по актьорско майсторство. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- В обучението ти сега усещаш ли специално отношение?

Вяра: Не. Повечето преподаватели ме питат как се казвам, после ме питат каква точно е връзката, казват: “Аха, добре, излизай на сцената.” Виждат ме и оценяват изпълнението: “Това е проблем. Това е проблем. Това е добре. Ще стане нещо от теб, сядай си.” Всичко зависи от човека, който седи пред теб. И от харизмата, която ти му даваш, разбира се.

- Има ли ценности и качества, които се предават от поколение на поколение във вашето семейство?

Рада: Много съм благодарна на родителите ми за това в какъв свят съм израснала. А и тепърва започвам да си давам сметка защо той е бил по-различен под една или друга форма. Имам предвид, че те са запазили в себе си една доста широка скроеност към всички хора, с които общуват. В този смисъл съм имала удоволствието да ме “възпитават” всякакви личности.

Григорий: Нашите са държали на основните човешки ценности - да си добър човек, да си честен, да се държиш добре с останалите хора. Никога не са държали на някакви крайности. Не са ни карали да знаем наизуст всички стихотворения на Вазов (смее се). Осигурили са ни прекрасна среда, прекрасно детство - само красиви моменти. Мисля си и се надявам, че са свършили много добра работа с нас. Да се държим подобаващо, не само на интервюта и събития.

Вяра: Възпитали са ни добре и мисля, че имаме ценностна система като на всички здравомислещи хора.

- Ако Вазов беше написал “Под игото” днес, какво щеше да бъде “робството” на съвременните българи?

Рада: Няма да е нещо ново това, което ще кажа. Самата аз като млад човек се боря с увлечението по технологията, и то в неинформативния и полезния начин на нейната употреба. Така че със сигурност това би било едно робство на умовете на младите. Това определено би била тема според мен, която и на него, като ангажиран социално човек, би му направила впечатление и е интересна за изследване в роман.

Григорий: Бих казал социалните мрежи най-вече, защото и аз съм си патил като дете на съвремието. Те могат да дадат в много различни отношения много лош пример на младото поколение. Тук може да влезем дори и в темата за хазарта и наркотиците. Тях ги е имало под различна форма дори и по онова време, но в момента това е бич за младите.

- Според вас Вазов от какво би се разочаровал в днешна България?

Григорий: Отчуждаването от родината. Въпреки че напоследък виждам една прекрасна тенденция в хора, които са близо до моята възраст, които искат все повече и повече да се връщат в България и да допринасят за развитието ѝ. Ние живеем в прекрасна страна, но все още има хора, които се отдалечават. Има такива, които не помнят какво са направили преди 100 години тези преди тях.

Рада: Избягвам да хипотетизирам, защото не бих могла да се поставя 100% в обувките му. Да го поставя в контекста на сегашното време е прекалено голяма абстракция.

- Кое е любимото ви произведение на Вазов?

Рада: В различен период се връщам към едни творби, а в друг - към други. Сега покрай откриването на реновирания музей в Сопот най-много ме разчувстваха писмата му. Най-интересно ми е какви хора са били, какви отношения са имали помежду си. Как майката се е обръщала към синовете си, как братята си съобщават най-хубавото - че им се е родило детенце, че са направили първата си публикация в някой вестник, че са оцелели, че са живи, че всичко е наред. По-личната част.

Радвам се, че и насоката, в която поеха всички проектанти и замесени в реновацията на музея, са обърнали внимание точно на това. И сега сме си подбрали с брат ми и сестра ми едни 20-30 писма и си обсъждаме кой му е най-интересен като личност. На мен засега Георги ми е най-любопитен. Той е закачлив в изказа си и в същото време много лаконичен. Не е имал нужда да бъде обстоятелствен.

Григорий: Аз много харесвам “Новото гробище над Сливница”, колкото и да е изтъркано. Винаги най-много ми е въздействало. От писмата смятам, че д-р Кирил Вазов е една от много интересните личности. В “Хрониките на Вазовия род” от Катя Зографова също може да се прочете колко изключителна история има той и как е управлявал българската болница в Цариград много дълго време. Бил е велик и благороден човек, изключително принципен. Трогна ме едно писмо от благодарен пациент, а по този повод той само казва: “Това просто е моето призвание. Аз го правя не с цел да получавам статут, а просто за да спасявам животи.”

Изобщо всички членове на семейството са били много различни и големи личност - всестранно развити. Намирам сходства с всеки от тях, защото и аз се интересувам от всичко и искам да правя всевъзможни неща.

Вяра: Любимото ми произведение е “Български език”. Иначе не съм се ровила още достатъчно в писмата, за да мога да кажа кой е моят човек.

- А вие тримата по какво си приличате и подкрепяте ли се във всичко?

Григорий и Вяра: По нищо не си приличаме и във всичко се подкрепяме.

Рада: Като характери, като темпераменти и поведение сме абсолютно различни. Но смятам, че си приличаме по искреността. Много сме прями.

- За какво мечтаете тепърва?

Рада: В момента фикс-идеята ми е да стана по-добър изследовател. А успехите ще си дойдат с времето. Надявам се.

Григорий: Целта ми е да завърша медицина с отличен успех и да стана човек, който може да помага на другите хора. Да променя, доколкото мога, закоравелите методи и старите практики в медицината в България, защото в момента това е голям проблем.

Вяра: Да се развивам в актьорското майсторство. И да пътувам много по света.