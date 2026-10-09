Преди 44 години: Руси Чанев в последния снимачен ден на “Константин Философ”

На 21 юни 1982 г. актьорът завършва поредната си брилянтна роля пред камерата, уловен и от фотографа Иван Григоров

44 години назад във времето ни връщат архивните кадри на фотографа Иван Григоров, уловил с обектива си последния снимачен ден на една от големите исторически продукции на българското кино - "Константин Философ". Финалният кадър е направен на 21 юни 1982 г., когато в главната роля Руси Чанев завършва поредната си брилянтна роля пред камерата на оператора Христо Тотев и под режисурата на Георги Стоянов. За своето изпълнение в образа на Константин Философ - мислител, дипломат и просветител от IX век, големият ни актьор получава награда за мъжка роля на Фестивала на българското игрално кино във Варна през 1986 година. Продукцията е отличена със Специалната награда на журито и с приза за сценарий.

На 18 септември Руси Чанев навърши 81 години, а фотографиите на Григоров ни дават шанс да надникнем зад кулисите на едно от легендарните заглавия с негово участие. В 6-серийния исторически филм наред с Чанев се изявява цяла плеяда от звезди на българското кино и театър като Марин Янев, Наум Шопов, Ицхак Финци, Велко Кънев, Рашко Младенов, Георги Черкелов, Невена Коканова, Любомир Кабакчиев, Константин Цанев и други.