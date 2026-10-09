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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23691136 www.24chasa.bg

Преди 44 години: Руси Чанев в последния снимачен ден на “Константин Философ”

168 часа

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Гримьор в продукцията е легендарният Димитър Коклин. Снимка: Иван Григоров
  • На 21 юни 1982 г. актьорът завършва поредната си брилянтна роля пред камерата, уловен и от фотографа Иван Григоров

44 години назад във времето ни връщат архивните кадри на фотографа Иван Григоров, уловил с обектива си последния снимачен ден на една от големите исторически продукции на българското кино - "Константин Философ". Финалният кадър е направен на 21 юни 1982 г., когато в главната роля Руси Чанев завършва поредната си брилянтна роля пред камерата на оператора Христо Тотев и под режисурата на Георги Стоянов. За своето изпълнение в образа на Константин Философ - мислител, дипломат и просветител от IX век, големият ни актьор получава награда за мъжка роля на Фестивала на българското игрално кино във Варна през 1986 година. Продукцията е отличена със Специалната награда на журито и с приза за сценарий.

На 18 септември Руси Чанев навърши 81 години, а фотографиите на Григоров ни дават шанс да надникнем зад кулисите на едно от легендарните заглавия с негово участие. В 6-серийния исторически филм наред с Чанев се изявява цяла плеяда от звезди на българското кино и театър като Марин Янев, Наум Шопов, Ицхак Финци, Велко Кънев, Рашко Младенов, Георги Черкелов, Невена Коканова, Любомир Кабакчиев, Константин Цанев и други.

Гримьор в продукцията е легендарният Димитър Коклин.
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Екранизацията е поръчана от бившето държавно филмово студио "Бояна".
Филмът проследява живота, дейността и духовната еволюция на Константин Кирил-Философ.
Режисьор на филма е Георги Стоянов, а оператор е Христо Тотев (вдясно).
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Историята разказва как Константин Кирил - Философ провижда бъдещата роля на славянството.
През 1985 г. в кината е пусната двусерийна версия на филма.
Филмът получава специалната награда на журито, приза за сценарий, наградата за мъжка роля на Руси Чанев и на СБХ за сценография на фестивала във Варна.
В лентата участват още много звезди на българското кино, сред които Константин Цанев (вляво).
Гримьор в продукцията е легендарният Димитър Коклин.
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Екранизацията е поръчана от бившето държавно филмово студио "Бояна".
Филмът проследява живота, дейността и духовната еволюция на Константин Кирил-Философ.
Режисьор на филма е Георги Стоянов, а оператор е Христо Тотев (вдясно).
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Историята разказва как Константин Кирил - Философ провижда бъдещата роля на славянството.
През 1985 г. в кината е пусната двусерийна версия на филма.
Филмът получава специалната награда на журито, приза за сценарий, наградата за мъжка роля на Руси Чанев и на СБХ за сценография на фестивала във Варна.
В лентата участват още много звезди на българското кино, сред които Константин Цанев (вляво).
Гримьор в продукцията е легендарният Димитър Коклин.
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Екранизацията е поръчана от бившето държавно филмово студио "Бояна".
Филмът проследява живота, дейността и духовната еволюция на Константин Кирил-Философ.
Режисьор на филма е Георги Стоянов, а оператор е Христо Тотев (вдясно).
Последният снимачен ден е заснет изцяло на Морените на Витоша.
Историята разказва как Константин Кирил - Философ провижда бъдещата роля на славянството.
През 1985 г. в кината е пусната двусерийна версия на филма.
Филмът получава специалната награда на журито, приза за сценарий, наградата за мъжка роля на Руси Чанев и на СБХ за сценография на фестивала във Варна.
В лентата участват още много звезди на българското кино, сред които Константин Цанев (вляво).

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