По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)

Пред телевизора вкъщи зрителите понякога са по-малко от мненията какво да се гледа. Как изборът да стане по-лесен и всеки да намира своето съдържание? Това е темата на новия епизод на „Без напрежение“ с Георги Милков и гост Любомир Малоселски, директор на "Продукти и услуги" във Vivacom.

Разговорът започва с появата на EON през 2021 г. и развитието на платформата, която вече се използва на над 1,5 милиона устройства. След това гостът поема дистанционното, за да покаже промените: по-модерен облик, персонализирани профили, подобрени препоръки и повече възможности за родителски контрол.

Как новият EON помага да открием подходящия филм, спортно събитие или детско предаване и какво се променя в гледането на различни устройства? Вижте разговора и демонстрацията във видеото.