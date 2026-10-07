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Д-р Пламен Петров спечели конкурс за директор на Художествената галерия в Казанлък за втори мандат

Ваньо Стоилов

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Д-р Пламен Петров Снимка: Ваньо Стоилов

Днес, 7 октомври, д-р Пламен Петров подписа новия си договор като директор на Художествената галерия в Казанлък, след като миналата седмица успешно премина процедурата за избор на директор, съобщиха от пресцентъра на общината.

На подписването присъства кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която поздрави д-р Петров и му пожела успех в предстоящия мандат.

"За Казанлък е важно начело на Художествената галерия да стои човек с доказана професионална експертиза, познаване на художественото наследство и ясна визия за развитието на институцията. Пламен Петров показа през годините, че притежава именно тези качества", заяви Галина Стоянова.

Историк и изкуствовед, д-р Пламен Петров ръководи Художествената галерия в Казанлък от 2021 г., като през изминалия мандат работи за развитието на институцията, нейния фонд, изложбената политика и разширяването на връзката ѝ с публиката.

Д-р Пламен Петров Снимка: Ваньо Стоилов

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