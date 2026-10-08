ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защо дебатът не боли?

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23693761 www.24chasa.bg

Коледно чудо ли е да видиш двойник на починалия си любим

1316
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

“Коледният мост на чудесата” (изд. “Хермес”) е най-новият роман на Джени Хейл. Нейните романтични истории предизвикват такъв интерес, че дори “Холмарк” екранизира една от книгите ѝ.

Сега тя припомня, че по Коледа наистина стават чудеса, но трябва само да отвориш сърцето си за тях. Главната героиня в романа Алиша все още не е преодоляла болката от загубата на своя годеник Бо. Тя се готви да прекара коледните празници сама, но репортаж от покрития мост в Ноел променя плановете ѝ. Мнозина споделят, че желанията са им се сбъднали, след като са ги изрекли оттам. И макар да не вярва в свръхестественото, Алиша заминава за градчето, сгушено дълбоко в Смоуки Маунтинс. Случайна среща с харизматичния Лео я оставя без дъх. В тъмното той толкова прилича на Бо, че тя решава, че провидението ѝ е върнало любимия. А Лео просто отчаяно търси възрастния си баща, изчезнал безследно в снега.

Книгата ще е на пазара на 13 октомври.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Николай Цветанов: Таванът от 100% не означава, че всеки бърз кредит ще се оскъпява двойно (Видео)