Коледно чудо ли е да видиш двойник на починалия си любим

“Коледният мост на чудесата” (изд. “Хермес”) е най-новият роман на Джени Хейл. Нейните романтични истории предизвикват такъв интерес, че дори “Холмарк” екранизира една от книгите ѝ.

Сега тя припомня, че по Коледа наистина стават чудеса, но трябва само да отвориш сърцето си за тях. Главната героиня в романа Алиша все още не е преодоляла болката от загубата на своя годеник Бо. Тя се готви да прекара коледните празници сама, но репортаж от покрития мост в Ноел променя плановете ѝ. Мнозина споделят, че желанията са им се сбъднали, след като са ги изрекли оттам. И макар да не вярва в свръхестественото, Алиша заминава за градчето, сгушено дълбоко в Смоуки Маунтинс. Случайна среща с харизматичния Лео я оставя без дъх. В тъмното той толкова прилича на Бо, че тя решава, че провидението ѝ е върнало любимия. А Лео просто отчаяно търси възрастния си баща, изчезнал безследно в снега.

Книгата ще е на пазара на 13 октомври.

