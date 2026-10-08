Как изчезналите чорапи се превръщат във вълшебство

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Шеговитите легенди за изчезналите чорапи съпътстват всеки дом и всяко пране. Мнозина се сблъскват с това загадъчно явление.

Дали всичко това е само случайност, или стои нещо по-дълбоко зад тази мистерия, ще разберете от новата книга “Тайната на изчезващите чорапи” (изд. “Фют”). Забавна и трогателна история за доброта, семейна обич и магически чудеса, стаени в ъглите на домовете ни.

Авторката Александра Георгиева превръща най-обикновени и всекидневни ситуации като изчезващи чорапи и изпразнени буркани за бисквитки във вълшебни приключения. Великолепните илюстрации на Елена Жаблянова разширяват границите на историята, оживяват разказа, развихрят въображението на децата.

