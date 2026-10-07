Хардкор легендите от Ню Йорк Madball свирят в "Топлоцентрала" на 9 октомври

Американската харкор банда Madball ще опита да взриви "Топлоцентрала" в София с мощен звук в петък вечерта. Това е поредното посещение на легендите от Ню Йорк в България. Всеки техен концерт досега е бил напълно разпродаден.

Освен Madball феновете ще куфеят на още три харкор банди, и то какви! Първи на сцената се качват българите Expectations, които ще обиколят Европа с Madball. След тях са Combust, които са едно от най-актуалните имена на харкор музиката в Ню Йорк.

После излизат британските лидери на бийтдаун харкора Desolated, които също са добре познати в България. Madball ще довършат тези, които са оцелели в края на вечерта.

В последните години издават рядко албуми, но през тази зарадваха феновете с актуалния Not Your Kingdom. Бандата е активна от края на 80-те. Все още обикалят света и зареждат с енергия от сцената като в началото на кариерата си.