Проф. Румен Нейков събра в книга 25-те виенски бала в София

25 виенски бала, три десетилетия история и много срещи между София и австрийската столица събра проф. Румен Нейков в новата си книга “Виенските балове в София”. Това е осмата творба на автора и беше представена със специално събитие и коктейл миналата вечер. Сред гостите бяха австрийската посланичка у нас Андреа Икич-Бьом, Левон Хампарцумян, Меглена Плугчиева и Йорданка Фандъкова, а след представянето проф. Нейков раздаде автографи.

Зад историята на баловете стоят самият проф. Нейков и съпругата му Мария. Вече 30 години съществува сдружението “Виенски клуб”, превърнало тази бална традиция в част от културния и светскит живот на София. Фандъкова и Плугчиева многократно са били патрони на баловете през годините.

Книгата се ражда от любовта на проф. Нейков към Виена и София. Той започва да я пише на 30 април 2025 г., а последните страници са завършени през юли 2026 г. В нея са проследени 25 бала - събитията, хората и атмосферата около тях, които постепенно се превръщат в част от историята на “Виенски клуб”.

Самият автор има още един повод за празнуване. През следващия месец той ще навърши 80 години. Сред отличията му е златен кръст, връчен от президента на Австрия преди около 10 години.

Премиерата на книгата не мина и без музика. Със свои изпълнения в събитието се включиха Еделина Кънева, директор на Музикалния театър, Марчо Апостолов и Олга Джинова, които през годините многократно са пели и на виенските балове в София. А на пианото към тях се присъедини Ваня Петрова.