Господинов сред Вазов и Славейков - номинираха го за “Нобел” (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сочен е за фаворитит да получи наградата за литература, написа “Франкфуртер алгемайне цайтунг”

След като преди 3 години Георги Господинов стана първият български писател, носител на световното отличие “Букър”, сега той може да спечели Нобеловата награда за литература.

Авторитетният германски всекидневник “Франкфуртер алгемайне цайтунг” го нареди сред фаворитите за една от петте Нобелови награди, която се дава всяка година от 1901-а насам.

“Творчеството на Господинов е проницателно, експериментално и многообразно - включва проза и поезия, но също либрета за опера и сценарии. Във всичките му произведения се открива образът на големия разказвач – писател, изпълнен с идеи, абсурдни и причудливи моменти и своеобразна отчаяна жизнерадост”, описва българския писател немското издание. Определя като най-важен негов роман “Времеубежище”, който донесе на Господинов и преводачката Анжела Родел “Букър”.

Номинациите за Нобеловата награда за литература се пазят в строга тайна в продължение на 50 години, след което стават публични. Четирима български писатели са попадали сред тях: Пенчо Славейков, номиниран през 1912 г., Иван Вазов - през 1917 г., Иван Грозев - през 1928 и 1929 г., Елисавета Багряна - през 1943 г., 1944 г., 1945 г. и 1969 г.

Носителят на тазгодишната награда ще стане ясен днес около 14 ч.