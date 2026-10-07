Лоренци омагьоса Народния театър

Заедно с Георги Господинов внушиха на зрителите девиза „Аз сме!"

Сега Йерней Лоренци е на 53 години. Заради огромния му талант на театрален режисьор, доказан чрез куп награди на основни международни фестивали, потърсих на картата на Балканския полуостров мястото на Словения. Малко петно, навряно между Хърватия, Австрия, Италия и Унгария. Сигурно им е доста притеснено на словенците.

Лоренци, спечелил отличия на европейски фестивали, наречени “голямата награда”, е роден в Марибор, на северния край на тази малка държава, а сега е професор в нейната столица Любляна, в Академията за театър, радио, кино и телевизия. Дребна държава, не може да си позволи висши училища за всяко от тези изкуства и ги е събрала накуп. Лоренци споделя в интервюта, че се е виждал няколко пъти с Георги Господинов.

Резултатът е представлението “Физика на тъгата”, с което Народният театър зашемети публиката на 6 октомври. Режисьорът е почувствал както трябва основната теза на Господинов - “Аз сме!”. Странен ми е този копнеж към единство на преживяванията, към общност на чувствата. Но аз съм хард индивидуалист, изпълнен с подозрения спрямо манифестациите на групова принадлежност, на масови идеали и решения. Затова и се заковах на стола, когато актьорите от екипа призоваха зрителите да станат и да се изкачат на сцената, за да се присъединят към тях.

Всеки от актьорите изповяда част от биографията си, която го върна към детството и усещането за приобщаване. Страхотно силна част, наистина неизмислена и непредвидима. Зрителите седнаха на столовете, донесени от актьорите, които се озоваха между тях и останалите в залата. Така приобщаването се почувства осезаемо, като общо желание и стремеж, като сетивно преживяване.

За първи път в кариерата ми на театрален критик виждам зрелище, което се случва в пълна хармония извън някакъв сюжет, какъвто и да е конфликт, според някаква история. По-късно Георги Господинов се присъедини към тях, за да се прегръща и здрависва с всекиго. Сякаш изскочиха чувства, скривани досега поради срам, незнание, пренебрежение.