Рожден ден празнува Иво Христов, който и във властта остана естет на думите

Иво Христов е вицепремиер без портфейл, но с важни ресори. Като оптимизирането на администрацията ­ болезнена, но приоритетна задача, и организацията на “Евровизия” по начин, който да покаже България на света в най-добрата ѝ светлина.

Роденият днес журналист, преводач, бивш евродепутат и настоящ заместник министър-председател притежава приписваните на Везните дипломатичност и баланс, за да се справя с разнородни задачи. Франкофон по душа, космополит по рождение и естет по сърце, той акуратно претегля и с политическите везни. Понякога си позволява по-дръзка словесност, но зад нея винаги прозират безспорният му интелект и посветеност на думите.

Честито!