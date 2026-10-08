Филмът NAZA - когато човешкият живот в Газа стане число в AI алгоритъм

Скрити в мрака по покривите на Тел Авив, 24 военни разказват за системите за проследяване и убиване, използвани в анклава

Минути оглушително мълчание. Това последва премиерата на документалния филм NAZA на Ювал Абрахам и Рейчъл Шор в Дома на киното в София в понеделник.

“Усещам вълнението и напрежението в тази зала”, каза преди прожекцията дистрибуторът на лентата в България Христо Христозов. Час и 20 минути по-късно тези емоции отстъпиха пред тишината - може би необходима, за да се осмисли видяното и чутото.

В NAZA са представени разказите на 24 израелски военни и служители на разузнаването. Интервютата са заснети през нощта по покривите на Тел Авив. Самоличността на събеседниците е скрита, външността и гласовете им са дигитално променени. Силуетите описват война, водена през екрани, бази данни и алгоритми. Война, в която човешкият живот се превръща в число още преди да бъде отнет. Терминът NAZA идва от “незек агави” - на иврит “съпътстващи щети”. Във филма с него се обозначава броят на

цивилните, които се очаква да загинат

при удар срещу военна цел - често боец на “Хамас”.

Един от интервюираните описва как данните от мобилните телефони позволяват да се следи къде се намират хора в сгради и жилища. Друг си спомня за разрешение за удар срещу един човек при очаквани до 500 цивилни жертви. “500 наза”, каза спокойно той. Израелската армия обаче отрича да е одобрявала, планирала или извършвала атака с прогноза за 500 цивилни жертви, преследвайки една цел на “Хамас”.

Създателите на NAZA вече са привличали световното внимание към военните действия в региона. Абрахам и Сор са двама от четиримата режисьори на “Няма друга земя”, направен заедно с палестинците Басел Адра и Хамдан Балал. Лентата проследява разрушаването на палестински домове и съпротивата срещу изселването в района на Масафер Ята на Западния бряг. През 2025 г. тя спечели “Оскар” за пълнометражен документален филм.

А сега NAZA получи специалната награда на журито във Венеция през септември т.г. наред с 25-минутна овация. NAZA надгражда разследвания, публикувани между 2023 и 2025 г. в “Гардиън”, израелско-палестинското +972 Magazine и излизащото на иврит Local Call. Абрахам е автор на разследването от април 2024 г. за системата “Лавендър”. В него израелски разузнавачи разказват как тя използва изкуствен интелект, за да идентифицира предполагаеми членове на “Хамас”. Източниците твърдят, че в началото на войната тя е маркирала до 37 хил. души като потенциални цели. Един от тях описва човешка проверка, която понякога траела около 20 секунди.

Различните системи изпълняват различни задачи. Според същото разследване “Лавендър” маркира хора, “Хабсора”, известна като “Евангелието”, - сгради и обекти, а “Къде е татко?” проследява кога набелязан човек се прибира вкъщи. Именно домът се превръща в място, където той може да бъде открит заедно с близките си. В NAZA се говори и за приемане на 15% грешка при автоматизираното разпознаване.

Технологията придобива зловеща всекидневност. Военните описват как постоянно слушат разговори, по които се разбира, че издирваният човек е у дома. Чуват се мъж и жена, които разговарят през нощта, плач на бебе и прочее. Все обикновени моменти, станали разузнавателна информация.

Военен разказва как селфи на предполагаем боец от “Хамас” с двете му деца на терасата помогнало да бъде установен адресът му. При последвалия удар мъжът бил навън. Децата му - на 3 и 6 години, умират.

“Чувах писъците на жена му,

която крещеше, че дъщеря ѝ гори”, спомня си военният.

След премиерата на NAZA от Тел Авив заявиха, че ИИ системите не определят сами целите и не разрешават сами ударите. Според армията “Лавендър” е база данни за съпоставяне на разузнавателни данни, а решенията се взимат от човек. Основната критика към филма е, че частични сведения са представени като целия процес. Създателите обаче посочиха, че разследването им се базира на над 100 източници, сред които и висши офицери.

В NAZA се описват и неща отвъд въздушните удари - как по време на разселването на палестинци от Северна към Южна Газа районите са се разделяли според дела на евакуираните. Имало зони, в които появата на човек на улицата се превръща в основание за стрелба. “Имаше едно малко момче, не знам защо тръгна натам”, каза един от интервюираните. Допълва, че е “ликвидирал целта”.

Във филма военните говорят и за стрелбата край пунктове за раздаване на храна. Силуетите от покривите на Тел Авив обясняват как тези, които се втурвали към храната, били обстрелвани. Един оприличи гладуващите на “рояк от мравки”. В официални позиции армията твърди, че правилата ѝ забраняват нападения срещу цивилни, а сигналите за нарушения край пунктове за храна били проверявани.

В друг разказ се появява структура, наричана неформално “отделът на Биби” - препратка към прякора на премиера Бенямин Нетаняху. Твърди се, че работата на това звено включва следене на палестински контакти с международни организации и търсене на чувствителна лична информация за натиск върху хора, които искат да потърсят съдействие в Хага.

Голяма част от въздействието на филма идва и от онова, което се вижда между интервютата. Камерата улавя прозорците на Тел Авив. Хора вечерят, спортуват, гледат телевизия, стоят прегърнати на дивана. Това е отражение на прекъснатия живот на жителите на Газа, които също са имали ежедневие, преди да се превърнат в “наза”. Дистанцията между човека и “целта” е смущаваща. След удар с много жертви военен излязъл да пие бира с приятели - работният ден приключва, а животът продължава.

“Не говорим за това”,

споделя друг за цивилните жертви. Трети си спомня за пътуване в Полша от ранните си години. Тогава не разбирал как нацистите са вършили престъпленията си: “Все още мисля, че нацистите са зло, но в такъв случай какъв съм аз?”. Въпросът остава без отговор.

Пред "Конверсейшън" преподавателят по арабистика в Университета на Тенеси Дрю Пол разглежда психологическата дистанция през историята на физическо отделяне на палестинците - със стени, пунктове и ограничено движение. Той смята, че технологиите надграждат тази изолация. Пол поставя и неудобен въпрос към самото кино - защо палестинското страдание често получава по-голяма тежест пред международната публика, когато за него говорят израелци?

Да, NAZA насочва камерата към онези, които описват участието си в него. В края на филма обаче езикът на числата и “целите” отстъпва пред суровото лице на човешката трагедия. То трудно се побира в израза “съпътстващи щети”.

“Филмът ми въздейства по начин, по който не съм очаквала”, коментира една жена на излизане от салона, а друг зрител допълва: “Нямаше нещо изненадващо”. Трети прави препратка към концепцията на Хана Аренд за “баналността на злото”. “Шокиращото е, че се случва сега”, казва той. Според него във филма и двете страни са лишени от човечност: “Едните са мишена, другите - средство”.