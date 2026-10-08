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Фотозагадка: Кой е актьорът, подготвял се за най-емблематичната си роля 6 години?

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Фотозагадката от днес е: Кой е актьорът, подготвял се за най-емблематичната си роля 6 години?

Жокер: Само за една нощ се превръща в звезда, след като продукцията събира над 750 хил. зрители в киносалоните.

Очаквайте утре отговора на фотозагадката!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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