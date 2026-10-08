Над 12 000 души от 70 държави се очаква да се включат в тазгодишното издание на 10 и 11 октомври

Всички участници в Wizz Air Sofia Marathon 2026 ще могат да разчитат на вода „Банкя“ по време на тазгодишното издание на събитието. На 10 и 11 октомври над 20 000 литра водата ще бъдат налични на подкрепителните пунктове по трасето и в старт-финалната зона на маратона.

43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon ще събере над 12 000 участници от 70 държави. Програмата тази година включва пет дистанциите – 5 км, 10 км, полумаратон от 21,1 км, класически маратон от 42,195 км и новата щафета 2х21 км.

На 10 октомври ще се проведат бяганията на 5 и 10 км, а на 11 октомври са стартовете на полумаратона, маратона и щафетата. Старт-финалната зона е разположена на площад „Княз Александър I Батенберг“ в центъра на София.

По време на състезателния уикенд вода „Банкя“ ще бъде налична на всички официални подкрепителни пунктове. За участниците на 10 км е предвиден един пункт по трасето и един на финала, за полумаратона – четири по трасето и един на финала, а за маратонската дистанция – осем пункта по трасето и един на финала. На 10 октомври за дистанциите от 5 и 10 км ще има подкрепителен пункт и в старт-финалната зона.

Водата по трасето ще се предоставя в хартиени чаши, а в старт-финалната зона участниците ще могат да получат и бутилирана вода „Банкя“.

Състезателната програма започва на 10 октомври в 9:00 ч. със старта на 5 км, последван от дистанцията 10 км в 10:00 ч. На 11 октомври маратонът на 42,195 км и щафетата 2х21 км стартират в 9:30 ч., а полумаратонът – в 9:45 ч.

Паралелно със състезателната програма, от 6 до 11 октомври на площад „Княз Александър I Батенберг“ ще се проведе и Marathon Expo, където е разположен рейс офисът за получаване на стартовите пакети.