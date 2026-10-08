Трикът на Салвадор Дали: как да ловим суперидеи преди да заспим

Питате ли се защо Салвадор Дали заспивал с ключ между пръстите? Повече от 70 години по-късно френски учени решиха да проверят защо за него е било толкова важно да държи нещо в ръце, когато подремва. Изследователите поставят бутилки в ръцете на 103-ма души и измерват какво точно става в мозъците им – по-специално в онзи крехък промеждутък между будност и сън.

През 1948 г. Салвадор Дали публикува „50 тайни на магическото майсторство". В поставената под номер 3 той описва нещо, което нарича „дрямка с ключ".

Сяда в удобно кресло, отпуска ръце извън облегалките, държи ключ между палеца и показалеца, като на пода под висящата му ръка е поставена чиния. В мига, в който сънят започне, пръстите се отпускат, ключът пада върху порцелана и звънтенето буди Салвадор Дали.

Творецът нарича това „сън без сън". Категоричен е, че именно това състояние е най-подходящото за творчески процес като рисуването.

Заинтригуван от необичайните методи на Салвадор Дали екип от Института за мозъка в Париж, начело с Лако и колеги, реши да проведе експеримент, но в лаборатория. Учените дават на участниците математически задачи. Участниците не знаят, че във всяка от тях има загатнат път към светкавично решение. Ако човек го забележи, успява да се справи за 3 секунди вместо за 13. След като са запознати със задачите участниците са поканени да се отправят на 20-минутна почивка в полулегнало положение.

Настанени са в полутъмна стая, с лека бутилка в дясната ръка. ЕЕГ записва дали човекът е останал буден, дали навлиза в първата фаза на съня или вече спи по-дълбоко. Оказва се, че 83% от хората, които са прекарали поне 15 секунди в първата фаза, намират скритото правило. Пътят към светкавичното решение.

От тези, които са останали будни – едва 30% успяват. Сред останалите, които са преминали към по-сериозен сън едва 14% намират верния подход.

Лако и колегите му от Института за мозъка в Париж наричат това „творческа сладка точка" и я описват по следния начин: „Тя изисква човек да балансира между това да заспи лесно и това да заспи прекалено дълбоко".

Самата бутилка се оказва по-добър инструмент, отколкото изглежда. Учените регистрират 63 падания, като 78% от тях идват след кратък епизод на микросън, а делта вълните започват да се повишават 24 секунди преди падането. Тоест предметът в ръката наистина маркира прехода.

Тук става още по-интересно, защото участниците, събудени от падналата бутилка, съобщават за образи и видения в 62% от случаите. Когато са попитани за тях в края на почивката – те успяват да си припомнят едва 22% от информацията. Затова изводът на изследователите е, че това, което виждаме на прага на съня, изчезва за секунди, ако не успеем да го уловим в първите мигове след това.

През 2025 г. немски екип, начело с Лоу и колеги, публикува предварително регистрирано изследване, което проверява дали ще постигне същия резултат. Провеждат експеримента с 90 участници. Определят, че почивката ще е 20-минути. Дават задачите, поставят ЕЕГ и получават съвсем различен резултат.

Прозрението най-често се появява при по-дълбокия сън – при 85,7% от участниците, срещу 63,6% при първата фаза. И 55,5% при будните.

С други думи, „сладката творческа точка" съществува, но науката все още спори къде точно е тя и как да я уловим.

Благодарение на нея се ражда безсмъртният хит на Пол Макартни „Yesterday". Мелодията идва насън на бийтълса в лондонска мансарда. Той бил толкова удивен от преживяването, че цял месец обикалял познатите си от музикалния бизнес, за да провери дали случайно не я е откраднал несъзнателно.

По същия начин Кийт Ричардс създава припева на „Satisfaction" на „Ролинг стоунс". Събужда се през нощта, натиска запис на касетофона до леглото, изсвирва мелодията и отново заспива. На сутринта се оказва, че лентата е запечатала две минути на китара, след което започва пронизителното хъркане на Ричардс.

През 2009 г. в „Психологически бюлетин" изследователи правят мета-анализ на 117 изследвания с 3606 участници. Те установяват, че ефектът е по-голям при по-дълга подготовка преди почивката и по-малък, ако тя е изпъстрена с някаква натоварваща задача. Така те стигат до извода, че изпразването на главата е ключовият момент по време на кратките мигове отмора.

В случая е необходимо и едно уточнение. Този тип почивка е изключително полезен при творчески задачи, но не и при избор кой от всички възможни варианти да изберем. Мета-анализ на Нюуейнстейн и колеги, публикуван в „Judgment and Decision Making" през 2015 установява, че краткият сън ражда идеи, а не мъдри избори.

Науката все още не е в състояние да потвърди категорично всички тези изводи. Най-вече заради индивидуалните особености на всеки. Но едно е ясно със сигурност - на прага на съня мозъкът работи по друг начин и именно там се раждат част от прозренията. Разбира се, ако преди това сме заредили мозъците си с цялата налична информация, необходима за решение на задачата. Само така ще успеем да уловим необходимата ни информация преди да е отлетяла. Вероятно така е дошла идеята и на Менделеев да подреди химичните елементи по определен признак в таблицата. Макар че в науката има много спорове дали тя му се е присънила или той вече е бил на крачка от пробива, когато идеята го осенява.

В бестселъра „Хиперсъзнание" с автори психолога Моника Балаян и научния журналист Петя Минкова цяла глава е посветена на програмирането в алфа състояние – на онзи мимолетен праг между будността и съня, в който според Моника Балаян мозъкът е максимално настроен да усвоява нов „софтуер".

ИЛЮСТРАЦИЯ: "ХИПЕРСЪЗНАНИЕ"

В книгата, претърпяла четири рекордни тиража, са описани различни техники за намиране на правилните подходи и решения. По-интересното е, че участниците в програмата, чиито резултати са представени на над 90 стр. от книгата, споделят своя опит – при кои техники и кога идват точните отговори.

В случая с Mneuro е избран научният подход, като всички програми се тестват с научноизследователски уред и се следи как се отразяват на работата на мозъка.

Малко повече от година след издаването си бестселърът "Хиперсъзнание" претърпя четири тиража. СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Именно за това методиката бе отличена за най-добра иновация в психологията - Best Innovation Award от глобалната международна организация за изобретения International Invention Awards.

Заради изключителните си професионални постижения през 2025 г. проф. Моника Балаян бе включена в престижния регистър „Marquis Who's Who". Месеци преди това тя бе удостоена със званието член на Кралското дружество на изкуствата (FRSA). Нейната иновативна академия спечели награда на XXIII Бизнес награди Stevie като отличията ще бъдат връчени в Париж.

През лятото Моника Балаян представи “Хиперсъзнание” в Лас Вегас и подари книгата на почетния консул в Лос Анджелис Бойко Христов. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Тя е член на Американската асоциация по психология, Международната асоциация по приложна психология и Европейското дружество на учителите в гимназията. Подкрепя деца и семейства в неравностойно положение и редовно провежда благотворителни лекции за болни хора.

Петя Минкова

Другият съавтор на книгата Петя Минкова е журналист с 30 годишен стаж, автор на 4 книги. До 2022 г. е зам. главен редактор на вестник „168 часа", от 2023 г. е част от проекта "24 часа - 168 истории", а от 2018 г. е зам. главен редактор на списание "Космос", където работи с едни от най-изявените учени в света, сред които най-цитирани физик в света проф. Джон Елис, световноизвестния палеонтолог проф. Стийв Брусати, създателите на кораба "Орион" на НАСА, който ще отведе хората на Луната и много други. Тя е член е на Европейската федерация за научна журналистика и на Асоциацията на британските научни писатели.

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