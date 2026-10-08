BETTER WITH TIME представя 24 произведения на международни автори и може да се види до 28 февруари 2027 г.

Творби на Ървинг Пен и Чихару Шиота са част от белгийската колекция, която AYA Estate представя тази есен в село Хърсово, Мелнишко. Изложбата BETTER WITH TIME бе открита на 3 октомври и пренася произведенията от Galila's Collection Belgium сред лозята и архитектурата на имението. Кураторската концепция и съпътстващите текстове са на самата колекционерка Галила Барзилай. Проектът е осъществен по инициатива на Веселина Сариева, а организатор е AYART Collection by MFG. BETTER WITH TIME остава в AYA Estate до 28 февруари 2027 г.

Заглавието насочва към времето и промените, които то оставя след себе си. Една творба може да бъде същата, но да изглежда различно след години или на ново място. Менят се средата, светлината, опитът на човека, който я гледа. В AYA към този прочит се добавя и виното. Ферментацията преобразува гроздето, а отлежаването развива характера на виното. В кураторската концепция тези процеси са отправна точка за разговор за създаването на изкуство - за работата с материала, следите на времето и онова, което се появява при срещата между произведението и зрителя. Фотография, скулптура, инсталация, текстил и намерени предмети предлагат различни подходи към тази тема.

Изложбата BETTER WITH TIME бпренася произведенията от Galila's Collection Belgium сред лозята и архитектурата на AYA Estate. Кураторската концепция и съпътстващите текстове са на самата колекционерка Галила Барзилай. Проектът е осъществен по инициатива на Веселина Сариева, а организатор е AYART Collection by MFG. BETTER WITH TIME може да се види до 28 февруари 2027 г.

Барзилай развива връзката в четири текста, написани специално за изложбата: „Вино и естетика", „Вино и хумор", „Вино, ферментация и изкуство" и „Червеното като цвят". Те са представени в пространството заедно с произведенията. В един от тях тя разглежда виното и изкуството като преживявания, които изискват да забавим темпото, да наблюдаваме и да се доверим на сетивата си. И двете възникват от взаимодействието между природата и човешкото творчество.

Историята на колекцията започва през 2005 г. на Armory Show в Ню Йорк. Барзилай попада там почти случайно: името на изложението я кара да очаква доспехи и предмети, свързани с интереса на покойния ѝ съпруг към антиките. Вместо това открива съвременното изкуство. Още в първите петнайсет минути купува произведение на Том Фаулър, в което въпросът „Защо?" е повторен хиляди пъти.

От тази първа покупка се развива колекция, водена от личен вкус, интуиция и любопитство. В нея има място и за хумора. Различните автори и материали постепенно оформят разказ за интересите и изборите на жената, която ги е събрала. Усилията ѝ да приближи изкуството до всекидневието обаче започват по-рано. В Брюксел двамата със съпруга ѝ стоят зад проекта New Hotel Siru на площад „Роже", където над сто белгийски художници превръщат хотелските стаи в самостоятелни произведения. Гостът среща изкуството в стаята, в която отсяда. През 1990 г. списание „Time" посвещава материал на начинанието.

През 2020 г. Барзилай отваря в Брюксел собственото си пространство P.O.C. Името идва от Passion, Obsession, Collection - страст, обсебване, колекция. Там тя лично представя произведенията пред малки групи посетители. С изложбата в AYA част от този личен свят вече може да бъде видяна и в България.

В BETTER WITH TIME участват Пилар Албарасин, Елоди Антоан, Моника Бенгоа, Дебора Боуман, Жак Карелман, Сесил Давидовичи и Давид Цтиборски, Наталия Еденмонт, Руне Гунериусен, Джей Ко, Трой Маказа, Джейдън Мур, Ясент Уатара, Ървинг Пен, Гизлан Сахли, Чихару Шиота, Даниел Споери, Боб Версхюрен, Габриел Визе, Татяна Волска и Норико Ямагучи.

Това е втората голяма изложба, подготвена специално за AYA Estate. Преди нея имението представи „BLENDING" с куратор Весела Ножарова, която остана отворена до 4 септември 2026 г. Планът на AYA е да организира по две големи изложби годишно - през пролетта и есента. Изборът следва сезоните, които определят и работата в лозето. Всяка експозиция ще остава по няколко месеца, за да има време за посещения, кураторски обиколки и повторни срещи с произведенията.

Зад програмата стои и по-дългосрочно намерение. Основаната в България през 2017 г. AYART Collection развива проекти, които свързват съвременното изкуство с архитектурата и природата. В AYA международните автори получават място за изява извън големите градове, а българската художествена сцена - възможност за срещи с тях. По думите на организаторите културната програма е част от работата за развитието на Мелнишкия регион като дестинация за винен и културен туризъм. Постоянната селекция от AYART Collection by MFG, гостуващите изложби, срещите с автори и кураторските обиколки трябва да дадат на посетителите още причини да дойдат тук и да се върнат.