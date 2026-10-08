Георги Пеев заведе еврокомисаря Марта Кос и Велислава Петрова на благотворителна изложба

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Министърът на транспорта Георги Пеев заведе еврокомисаря по разширяването Марта Кос и колежката си външния министър Велислава Петрова на благотворителната изложба на художничката Петя Халова.

Тя е посветена на 17-годишната Александра, която след тежка пътнотранспортна катастрофа като малко дете продължава да се бори за по-голяма самостоятелност и здраве.

„Зад всяка тежка катастрофа стои човешка съдба. Историята на това момиче ни напомня защо борбата за по-безопасни пътища е кауза за всички нас", заяви министър Георги Пеев.

От общо 31 картини в изложбата 19 вече са продадени, като част от средствата ще бъдат дарени за лечението и рехабилитацията на Александра.

Петя Халова живее във Франция и работи активно за представянето на български артисти и българското изкуство по света. С тази изложба тя превръща изкуството и в начин за подкрепа на една важна човешка кауза.