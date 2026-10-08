91-годишната Райна Кабиванска: Докато имам сили, ще ви представям моите деца

„Докато имам сили ще ви представям моите млади деца, които растат заедно с Нов български университет, на който желая честит рожден ден! И с хиляди благодарности за тази обич, за тази подкрепа вече 26 години." Това каза развълнувана от срещата с публиката на гала концерта по повод поредния майсторски клас, голямата българска певица Райна Кабаиванска.

91-годишната оперна прима присъства на концерта по повод тазгодишния майсторски клас и раздаде специалните награди на фонд „Райна Кабаиванска" в НБУ и стипендиите за продължаващо обучение и специализации в Италия.

„Мили гости, театърът е едно чудо! И тази вечер стана едно голямо чудо. Благодаря от сърце! Тази вечер чух вашите сърца да туптят с нашите сърца", каза още певицата.

Под диригентството на маестро Найден Тодоров оркестърът на Софийската опера и балет откри концерта с увертюрата към операта „Сватбата на Фигаро" от Волфганг Амадеус Моцарт. След нея сцената бе предоставена на младите дарования, които изпълниха арии от произведения на Росини, Доницети, Белини, Верди, Сен-Санс, Бизе, Леонкавало, Пучини и Бърнстейн.

В края на концерта изпълнителният директор на НБУ, създател и продуцент на майсторския клас д-р Георги Текев припомни думите на основателя на Нов български университет проф. Богдан Богданов, който определя университета като „особен свят на свобода".

„През всичките тези години бяхме водени от една мисия - да откриваме таланти, да ги развиваме, да им предоставяме една среда на висок стандарт и на свобода", подчерта д-р Текев.

По думите му именно тази мисия е превърнала НБУ и Международния майсторски клас на Райна Кабаиванска в притегателен център за млади оперни певци от целия свят, които идват в София, за да се обучават при едно от емблематичните имена на съвременното оперно изкуство.

Силни думи на благодарност отправи и маестро Найден Тодоров, който подчерта уникалната роля на оперната прима за развитието на младите изпълнители.

„Двадесет и шест години се случва нещо, което никой от тук присъстващите не може да осъзнае, защото живеем във време, в което всеки се е затворил в себе си, никой не дава път на другите, особено никой не дава път на младите, с някои много големи изключения в света. Най-голямото е Райна Кабаиванска", каза диригентът.

Константинос Стафилидис (Гърция) и Андрей Миклеа (Румъния) получиха възможност за концертни участия със Софийската филхармония. Александрина Михайлова (България) и Аида Паску (Румъния) бяха отличени с индивидуално обучение при Райна Кабаиванска в Италия.

Стипендии за обучение в консерваторията „Веки-Тонели" в Модена получиха Хаотиан Ма (Китай), Любов Островска (Украйна) и Фабио Мария Наполетани (Италия).

Връчени бяха и две специални стипендии на имената на големи български оперни артисти. Стипендията на името на Михаил Попов беше присъдена на Минсу Ким (Южна Корея), а тази на името на Христина Ангелакова - на Бая Саганелидзе (Грузия).

Финалният галаконцерт на XXVI Международен майсторски клас на Райна Кабаиванска постави началото на честванията на 35-годишнината на Нов български университет.