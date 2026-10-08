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Канадската поетеса, есеистка, преводачка, класицистка Ан Карсън спечели Нобеловата награда за литература. Отличието беше обявено от Шведската академия в Стокхолм.

Карсън е отличена „за нейното смело и изобретателно творчество, което, в игрив диалог с класическата традиция, създава нови форми за съвременната литература".

Авторитетният германски всекидневник "Франкфуртер алгемайне цайтунг" нареди и българския писател Георги Господинов сред фаворитите за една от петте Нобелови награди, която се дава всяка година от 1901-а насам.

Четирима наши писатели са попадали сред номинираните за Нобелова награда за литература. Те са: Пенчо Славейков, номиниран през 1912 г., Иван Вазов - през 1917 г., Иван Грозев - през 1928 и 1929 г., Елисавета Багряна - през 1943 г., 1944 г., 1945 г. и 1969 г.

Ан Карсън е родена на 21 юни 1950 г. Завършва Университета на Торонто. Преподава класическа литература, сравнителна литература и творческо писане в университети в САЩ и Канада от 1979 г. насам, включително в Макгил, Университета на Мичиган, Нюйоркския университет и Принстънския университет.

С над двадесет публикувани досега книги с произведения и преводи, Карсън е носителка на стипендиите „Гугенхайм" и „Макартър", печелила е литературната награда „Ланън", две награди „Грифин" за поезия, наградата „Т. С. Елиът", наградата „Принцеса на Астуриас", наградата на генерал-губернатора за англоезична поезия и наградата „ПЕН/Набоков", а през 2005 г. е назначена за член на Ордена на Канада за приноса ѝ към канадската литература.

С образование по класическа филология и интерес към сравнителната литература, антропологията, историята и изкуствата, Карсън съчетава в творчеството си идеи и теми от множество области. Тя често цитира, модернизира и превежда древногръцка и латинска литература - автори като Есхил, Катул, Еврипид, Омир, Ибик, Мимнърм, Сафо, Симонид, Софокъл, Стесихор и Тукидид.

Черпи вдъхновение и от творбите на по-съвременни писатели и мислители, като Емили Бронте, Паул Целан, Емили Дикинсън, Георг Вилхелм Фридрих Хегел, Мартин Хайдегер, Фридрих Хьолдерлин, Франц Кафка, Джон Кийтс, Гертруда Стайн, Симон Вейл и Вирджиния Улф.

Много от книгите ѝ съчетават в различна степен формите на поезията, есето, прозата, критиката, превода, драматичния диалог, художествената литература и нехудожествената литература.

Първата Нобелова награда за литература получава френският поет Рьоне Сюли Прюдом през 1901 г. Миналата година отличието получи унгарецът Ласло Краснахоркаи.