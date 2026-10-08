Къванч Татлътуг закри профилите си в Инстаграм и Екс с над 5 млн. последователи

Турският актьор Къванч Татлътуг, популярен и у нас с ролите си в много хитови турски сериали, е закрил профилите си в социалните мрежи Екс и Инстаграм, където е имал милиони последователи. Актьорът разкри, че няма специална причина за решението му, а свободното време сега прекарва в четене на книги, пише сайтът Хаберлер.

Профилите си, следвани от пет милиона души, актьорът е закрил през август. За причините зад решението си той разказа за първи път снощи на представянето на новия сериал с негово участие, чиято премиера предстои по Нетфликс, „Организирани работи: Съкровището на Крез".

Актьорът изясни, че няма специална или драматична причина да се отдалечи от дигиталния свят, пише БТА.

„Просто ми омръзна, така ми се прииска и ги закрих. Тоест, не е необходимо да свързваме това с някаква драматична история", каза той. „Вместо това отидох и си купих две дузини книги и четох много", добави актьорът.

Къванч Татлътуг нашумя още преди 20-ина години с ролята си в сериала "Гюмюш" ("Перла" според заглавието на български), който стана много популярен и в България. Впоследствие актьорът се превърна в любима звезда на милиони зрители на само в Турция, но и в балканските страни и арабския свят, въплъщавайки се в различни образи в сериали, като "Забраненият плод", "Езел", "Север Юг" и много други.