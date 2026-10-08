Канадка заслужи "Нобела" за литература, смесва поезия и проза (Обзор)

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Ан Карсън слушала вятъра в Исландия, когато разбрала, че печели приза

Канадската поетеса, писателка и есеистка Ан Карсън е новата лауреатка на Нобеловата награда за литература. Високото отличие тя получи заради необикновените си творби, които често пресичат границите между поезията, научната и художествената литература.

Според Шведската академия Карсън заслужава приза, защото нейното смело и изобретателно творчество в игрив диалог с класическата традиция е създало нови форми на съвременната литература.

“Нобелът” се присъжда за цялостно творчество и се счита за най-престижната награда в световната литература. Заедно с него победителят получава и 1,062 млн. евро.

Ингрид Карлберг, постоянна секретарка на Шведската академия, заяви, че е съобщила новината на Карсън по телефона малко преди да бъде публично обявена за победител.

“Тя имаше време да ми каже, че е в Исландия, където слуша вятъра. Беше изненадана от отличието, но много щастлива. Чух го в гласа ѝ ”, разказа Карлберг.

Карсън е родена на 21 юни 1950 г. Завършва Университета на Торонто. Преподава класическа и сравнителна литература и творческо писане в университети в САЩ и Канада от 1979 г. насам.

Носителка е на множество награди за литература, като стипендиите “Гугенхайм” и “Макартър”, и за поезия - като отличието “Грифин”.

С образование по класическа филология и интерес към сравнителната литература, антропологията, историята и изкуствата, Карсън съчетава в творчеството си идеи и теми от множество области. Тя често цитира, модернизира и превежда древногръцка и латинска литература.