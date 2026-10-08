Меган Маркъл отиде да пие чай с нобелова лауреатка с тоалет за 33 000 евро

Херцогинята на Съсекс и нобеловата лауреатка за мир се срещнаха в елитния хотел „Клариджис" под строга охрана

Меган Маркъл направи първата си публична поява в британската столица от години насам. Херцогинята на Съсекс бе забелязана в компанията на нобеловата лауреатка за мир Малала Юсафзаи, с която споделиха традиционен следобеден чай в емблематичния майфеърски хотел „Клариджис", съобщава "Дейли мейл".

45-годишната Меган и 29-годишната Малала бяха заснети от фотографи на излизане от луксозния комплекс, където се прегърнаха топло за сбогом. Появата на херцогинята привлече вниманието не само заради обществения статус на спътничката ѝ, но и заради впечатляващия ѝ тоалет, чиято обща стойност надхвърля 33 000 евро. Меган бе заложила на бежово палто от Tove Studio (2 000 евро), кашмирен пуловер в цвят пшеница на марката CO (740 евро) и бели сатенирани панталони Ralph Lauren (2 000 евро). Визията ѝ бе допълнена от мокасини Saint Laurent (€940), черна чанта Chanel на стойност около 8 260 евро и луксозна огърлица с диаманти и смарагд от Logan Hollowell (19 100 евро). В ярък контраст с марковата си чанта, херцогинята носеше и обикновена памучна торба с графика, изобразяваща жени с хиджаб, изразявайки за пореден път подкрепа за правата на жените.

Двете известни дами обядваха в световноизвестната зала Foyer and Reading Room, където цената на следобедния чай започва от 112 евро на човек. Според очевидци Меган и Малала са опитали класически сандвичи с краставица и традиционните британски скони с конфитюр и гъста сметана. Тъй като Малала е мюсюлманка и не консумира алкохол, двете са заложили единствено на чай и минерална вода.

Целият престой е преминал при изключителни мерки за сигурност. Около масата им постоянно е имало гардове, а пред входа на хотела са били забелязани и полицейски автомобили. Тази среща се случва на фона на продължаващите правни спорове на принц Хари и Меган с британските власти относно осигуряването на държавна охрана по време на престоя им в страната.

Сътрудничеството между Меган и Малала датира от октомври 2020 година, когато двете участваха във виртуален форум за Международния ден на момичето. Тогава херцогинята подчерта, че когато младите момичета имат достъп до образование, цялото общество печели. От своя страна Малала Юсафзаи, която оцеля след атентат на талибаните през 2012 година и стана най-младият носител на Нобелова награда за мир едва на 17 години, също неколкократно е изразявала подкрепата си за общите им инициативи.

Според запознати това е първата публична поява на Меган в Лондон след погребението на кралица Елизабет II през септември 2022 година. След като през последните месеци семейство Съсекс се премести обратно в Обединеното кралство, тази среща засилва спекулациите, че херцогинята се подготвя да възобнови активно своята благотворителна дейност в Европа. Паралелно с хуманитарните си изяви Меган продължава да развива и бизнес проектите си, сред които е празничната серия на марката ѝ As Ever, включваща луксозен шоколадов адвент календар на стойност 132 евро.