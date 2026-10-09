Подкаст: Културната репортерка Диляна Ценова от “24 часа” се разплака, когато влиза в ресор “политика”

Диляна Ценова-Гогова се разплаква от страх, когато през 1997 г. ѝ възлагат да отразява СДС за “24 часа”. Новината ѝ съобщава Венелина Гочева (днес издател на “24 часа”), след като журналистката до този момент работи в отдел “Култура”.
“Тогава познавах Иван Костов, Екатерина Михайлова и Надежда Михайлова”, разказва Диляна в новия епизод на подкаста “24 часа от живота”. Днес си спомня този момент като един от големите поврати в професионалния си път.
Започва кариерата си в студентското предаване “Ку-ку”. Докато следва в Софийския университет, случайно научава за конкурс за редактори и сценаристи и решава да се яви.
“Когато влязох в голямата аула на Юридическия факултет, имаше хиляди хора”, разказва тя. Тогава Любен Дилов дава на кандидатите задача, а Ценова признава, че първоначално възприема “Ку-ку” като шоубизнес, а не като журналистика.
Истинската тежест на професията разбира години по-късно, когато влиза в екипа на “24 часа”. Именно тогава Диляна осъзнава колко важно е всяка дума да бъде точна и проверена.
Още от разговора с Диляна Ценова - Гогова слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио подкаст платформи.