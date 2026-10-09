Подкаст: Културната репортерка Диляна Ценова от “24 часа” се разплака, когато влиза в ресор “политика”

Диляна Ценова-Гогова се разплаква от страх, когато през 1997 г. ѝ възлагат да отразява СДС за “24 часа”. Новината ѝ съобщава Венелина Гочева (днес издател на “24 часа”), след като журналистката до този момент работи в отдел “Култура”.

“Тогава познавах Иван Костов, Екатерина Михайлова и Надежда Михайлова”, разказва Диляна в новия епизод на подкаста “24 часа от живота”. Днес си спомня този момент като един от големите поврати в професионалния си път.

Започва кариерата си в студентското предаване “Ку-ку”. Докато следва в Софийския университет, случайно научава за конкурс за редактори и сценаристи и решава да се яви.

“Когато влязох в голямата аула на Юридическия факултет, имаше хиляди хора”, разказва тя. Тогава Любен Дилов дава на кандидатите задача, а Ценова признава, че първоначално възприема “Ку-ку” като шоубизнес, а не като журналистика.

Истинската тежест на професията разбира години по-късно, когато влиза в екипа на “24 часа”. Именно тогава Диляна осъзнава колко важно е всяка дума да бъде точна и проверена.

Още от разговора с Диляна Ценова - Гогова слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички аудио подкаст платформи.