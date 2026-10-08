Канадската поетеса Ан Карсън: Лудост е, че спечелих Нобелова награда

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Канадската поетеса Ан Карсън определи като „лудост" решението на Шведската академия да я удостои с Нобеловата награда за литература за 2026 г., предаде АФП.

„Това е лудост. Всички са луди", каза тя по време на кратко интервю за исландската обществена телевизия.

Родената в Канада поетеса, известна с интереса си към гръцката култура, научи новината за приза в Исландия, където живее през част от годината. Постоянният секретар на Шведската академия Ингрид Карлберг, която обяви лауреата на Нобеловата награда за литература, разказа, че в момента на обаждането Ан Карсън се разхождала и „слушала вятъра" в Исландия.

„Тук човек не може да не се вслушва във вятъра. Живеем по волята на вятъра. Да, точно това правех", разказа Карсън пред телевизия RUV, като придържаше шапката си, за да не я отнесе вятърът.

На въпрос ще се отрази ли Нобеловата награда на популярността й, тя отговори: „Предполагам, че на това надява издателството ми". И отбеляза: „Ще имам стикер върху книгите си", пише БТА.

Ан Карсън е втората канадка, отличена с Нобелова награда за литература. През 2013 г. приза взе Алис Мънро.

Тази награда е „източник на голяма гордост за Канада", коментира в „Екс" премиерът на страната Марк Карни отличието, присъдено на Ан Карсън. „Тя запозна читателите с древни истории и промени погледа ни върху литературата", добави той.

Канадската поетеса, есеист и преводач Ан Карсън е отличена с Нобеловата награда „за нейното смело и новаторско творчество, което в игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература".