Невидимата светлина на цветята, прошката през очите на Милена Велчева - в новата й изложба

Издателство “КнигаТа” представи луксозен каталог с нейни картини

“Има мигове, в които човек престава да гледа света като даденост и започва да го съзерцава. И познатото придобива ново измерение. Светлината вече не е само светлина, пейзажът – не само пространство, а видимото започва да говори за невидимото. Именно в това пространство между видимото и невидимото, земното и вечното, се разгръща тази изложба.” С тези думи художничката Милена Велчева откри втората част на експозицията “Светостта на живота”.

Сред гостите бяха зам.-министърът на културата Пламен Славов, проф. Иван Гранитски, Иво Атанасов, проф. Захари Захариев. Иля Велчев с проф. Захари Захариев и Николай Свинаров на откриването на изложбата Снимка: Йордан Симeонов

"Ако внимателно разгледате изложените пастели, тъй като техниката, в която работи тя и в тази изложба, е специално пастели - неслучайно е избрала този материал, ще кажа и защо точно пастел е избрала, тази експозиция ни отвежда към фундаменталния въпрос за духа и материята. За светлината и мрака, за любовта и омразата. Тези екзистенциални, вечни теми очевидно вълнуват отдавна съзнанието на нашата авторка и в тази експозиция имаме продължения на същите нейни пластически размишления", каза проф. Иван Гранитски на откриването.

По думите му в експозицията има няколко прелестни, духовни пейзажа, които "навеждат на мисълта за съзерцание, смирение, милосърдие, умиротворение".

Милена Велчева не се опитва да даде еднозначен отговор на въпроса какво е святост, а по-скоро задава конкретен въпрос: Можем ли да познаем свещеното в самия живот? “Защото святостта може да бъде не само в храма. Тя може да бъде в утринната светлина, цветето, което цъфти независимо от човека, любовта, прошката, тишината, човешката способност да създава добро”, допълни Велчева.

Всичко това могат да усетят посетителите на изложбата ѝ в уютната столична галерия “Сан Стефано”. Там художничката показва и своите четири картини - “прегръдки за мир”. Две от тях, които са собственост на Вселенския патриарх Вартоломей I и на папа Лъв XIV, са в дигитален формат. Посетители разглеждат новата изложба Снимка: Йордан Симеонов

“Святост и живот на пръв поглед принадлежат на различни пространства. Първата дума насочва към вечност, а втората – към земното, преходното и човешкото. Именно тяхното съединяване създава и посланието на изложбата”, обясни Велчева. Тя е единствената българска художничка с картина в колекцията на Ватикана.

"Смятам, че едно от най-естествените пожелания в момент като сегашния е да изразим надеждата, че следват нови епизоди. Да пожелаем на домакините от галерия „Сан Стефано" те да бъдат мястото, където да се случат следващите епизоди", така зам.-министърът на културата Пламен Славов приветства новата изложба.

Съвместно със "Светостта на живота", естествено продължение на предишна със същото име, излиза и луксозен каталог, издаден от “КнигаТа” в твърди корици и кадифен ламинат. Експозицията може да бъде разгледана до 3 ноември.