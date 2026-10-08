Донерът получи своя восъчна фигура в музея "Мадам Тюсо"

Донерът вече не е просто звезда сред бързата храна – той официално влезе и в музея. Музеят на "Мадам Тюсо" в Берлин започна да показва първия в света донер, изработен от пчелен восък.

Восъчният специалитет е направен в реален размер и е част от цяла сцена, посветена на прочутия берлински щанд Mustafa's Gemüse Kebap в квартал Кройцберг. Самият щанд също е пресъздаден от восък, така че посетителите могат да видят как е започнала историята на един от най-популярните донерджийски обекти в германската столица, пише turkiyetoday.

СНИМКА: Уебсайт на музея

На представянето присъства Тарък Кара, основателят на Mustafa's Gemüse Kebap, известен най-вече със своя зеленчуков донер.

Кара продава донер от 2005 г., а популярността му излиза далеч извън границите на Берлин, след като журналист от „Ню Йорк Таймс" пише за неговия щанд.

СНИМКА: Уебсайт на музея

„Да видя донера в музей е нещо много специално за мен", каза Кара. По думите му това е особено горд момент, тъй като ястието от години е част от ежедневната му работа. Сега обаче работата му е застинала във восък – при това в компанията на знаменитости.

СНИМКА: Уебсайт на музея

От "Мадам Тюсо" посочват, че експонатът има за цел да запознае международните посетители с храна, превърнала се в един от символите на берлинската улична кухня.

Така донерът получи собствено място сред восъчните знаменитости. И докато повечето фигури в музея се усмихват, донерът просто си стои на шиша и чака някой да го „отреже".