Принц Хари се депресирал след напускането на Великобритания

Принц Хари разкри, че веднага след Мегзит (б.р. - така британските медии наричат периода, в който Хари и Меган напуснаха Великобритания и се преместиха в САЩ) се е почувствал депресиран и "безполезен", а днес отказва да прекарва повече от десет дни далеч от съпругата си и децата им.

В ново видео, публикувано в четвъртък, херцогът на Съсекс твърди, че животът в кралското семейство не му е позволил да преживее както трябва смъртта на принцеса Даяна, като добави, че официалните му задължения са предизвиквали паник атаки.

42-годишният Хари сподели, че когато се обличал с риза и вратовръзка за кралски ангажименти, често се чувствал така, сякаш го душат или задушават, пише "Дейли мейл".

„Човек би си помислил, че разполагам с най-добрата помощ на света. Аз съм принц, за Бога, но все пак бях в траур и нямах къде да излея тези чувства", каза той, описвайки емоциите, които е носил в себе си в продължение на „15 или 20 години".

Той разкри, че терапията в крайна сметка му е помогнала, и описа необикновения момент, в който, когато се напръскал с парфюма на Даяна, скритите му спомени и емоции се върнали с пълна сила.

Говорейки за скръбта във видео за американската образователна платформа MasterClass, Хари каза, че въпреки че е намерил щастието с Меган, той „е изпаднал в депресия", след като двамата са се отказали от кралския живот и са напуснали Великобритания.

„Преместихме се, за да си осигурим малко пространство далеч от всичко и просто да помислим", каза той. „В рамките на два или три дни след напускането на тази стресираща среда преживях срив на адреналина, какъвто никога преди не бях изпитвал".

„Беше сякаш имах нужда от стрес, за да функционира мозъкът ми. Станах безполезен вкъщи. Изпаднах в депресия за около две седмици и имах чувството, че не мога да функционирам без адреналин", разказа още принцът.

Откровените му коментари за психичното здраве и посттравматичния стрес дойдоха в момент, когато Меган Маркъл вчера за първи път от години отново се появи под светлината на прожекторите, за да пие следобеден чай с Малала Юсафзай в Лондон.

Шест години след Мегзит съпрузите Съсекс вече са родители на две деца – Арчи и Лилибет – и наскоро се завърнаха отново във Великобритания. Децата са започнали училище в Котсуолдс.

А Хари сега казва, че спазва строго „десетдневно" правило, за да защити своето щастие.

Той каза: „Най-важният фактор за мен е енергията, радостта и щастието, които получавам от това, че съм със семейството си, особено с децата ни, и от това, че съм на място и върша работата си. Ключът към поддържането на този баланс е да не прекарвам повече от десет дни далеч от съпругата и децата си".

Хари разкри, че не е плакал почти 20 години след смъртта на майка си и мисли за нея „почти всяка вечер и почти всяка сутрин".

Терапевт му казал да намери парфюма на Даяна. Принц Хари заяви, че това оказало забележително въздействие и ароматът събудил спомени и емоции, които отдавна били потиснати.

„Беше като да се пренеса в друго време", каза Хари. „Това отключи всичко, което беше останало заключено".

„Напръскването с аромата на майка ми беше почти като да разбия някои тухли, за да мога да видя отвъд тях и определени спомени и преживявания да започнат да се връщат".

Той каза още, че се надява, че майка му се гордее с всичко, което прави.

В разговор с невролога д-р Мери-Франсис О'Конър преди Световния ден на психичното здраве Хари добави, че след като се оженил за Меган и станал баща, често се чувствал виновен, че си позволява да бъде щастлив.

Интервюто идва няколко седмици след публикуването на мемоарите на вуйчо му за Даяна, които подновиха дебата за нейното наследство и съдържаха твърдения, които разгневиха краля.

Граф Спенсър твърди, че в един гневен телефонен разговор Чарлз му е казал, че Даяна скоро ще бъде забравена, след като тя почина в Париж през 1997 г.

Размишлявайки върху смъртта на майка си, Хари каза:

„Не плаках, когато ми съобщиха, че майка ми е починала, а едва на погребението ѝ, и след това не съм плакал отново в продължение на почти две десетилетия.

Бях убеден, че това показва сила, но не беше така. Бях 12-годишно момче, на което не му беше позволено да се разпадне и което нямаше пътна карта за това как да се възстанови", разказа той.

Хари също така сподели, че влизането му в армията му е дало чувство за цел.

„В продължение на 15 или 20 години, когато хората ме питаха: „Добре ли си?", отговорът ми винаги беше: „Добре съм". Това беше емоционална вцепененост. Беше емоционално затваряне. Без да го осъзнавам, адреналинът ме движеше. Той беше силата, която ме подтикна да се запиша в армията на 20 години. Беше идеалното отвличане на вниманието".

Херцогът сподели, че през тези години все повече се отчуждавал от приятелите си и социалния живот. Хари добави, че в началото му е било трудно да намери помощ.

„За съжаление, редица общопрактикуващи лекари не разполагаха с необходимите средства, за да ми помогнат. Всичко се свеждаше до това да получа съвет или да ми предложат хапче. Бях напълно против приемането на лекарства. Следвах съветите, но това не променяше нищо, затова продължих да търся нещо, което да подейства."

Той описа мисията си в Афганистан като събитие, променило живота му.

„Нещата, които видях и преживях, сякаш предизвикаха други травми, които бяха заровени дълбоко в мен", каза той.

Хари сподели, че терапията в крайна сметка му е дала „разрешение да скърби".

„Да седя в една стая с напълно непознат човек и да имам самочувствието и доверието да се отворя", каза той.

Херцогът, който в книгата си „Spare" призна, че е приемал редица наркотици през живота си, похвали терапията с помощта на психоделични вещества – вид лечение, което има противоречиви мнения сред лекарите.

Хари и съпругата му Меган се завърнаха в родината му в края на август след шест години, прекарани в САЩ. Решението им беше изненадващо, тъй като Мегзит предизвика голям скандал в кралското семейство.

След като напуснаха Великобритания през 2020 г. имаше редица събития, след които започна разривът между херцозите и членовете на кралското семейство. Двамата дадоха интервю пред известната тв водеща Опра Уинфри, в което намекнаха за расизъм от страна на кралското семейство. След това излезе и документалната им поредица в Netflix, в която индиректно продължиха да критикуват кралското семейство.

Завръщането им изглежда беше прието добре от крал Чарлз, но той все пак подчерта, че двамата няма да се ползват с предишния им статут на кралски особи и няма да имат право на държавна охрана.