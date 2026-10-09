„Вакханки“ ще бъде представен тази вечер в НДК

Спектакълът „Вакханки“ по Еврипид на режисьора Явор Гърдев ще бъде представен тази вечер в зала 1 на Националния дворец на културата (НДК), съобщават от Народния театър. Това е софийската премиера на постановката, чиято световна премиера беше на 10 и 11 юли т.г. в Античния театър в Епидавър в рамките на един от най-влиятелните фестивали за сценични изкуства в света – „Атина – Епидавър“.

След това спектакълът имаше лятно турне в Гърция, а в края на септември беше показан и на Античния театър в Пловдив.

Спектакълът „Вакханки“ е копродукция между Народния театър „Иван Вазов“, Фестивала „Атина – Епидавър“, Vegas Cultural Co. – Атина и Националния театър на Северна Гърция – Солун, пише БТА.

По реализацията на „Вакханки" работи българо-гръцки екип от повече от 100 артисти, музиканти и технически специалисти. Музиката се изпълнява на живо от британската група The Tiger Lillies. Триото включва Мартин Жак, Ейдриън Стаут и Буди Бутеноп, които изпълняват на живо единадесет авторски песни. Те са написани от Мартин Жак специално за продукцията.

В ролята на Дионис е Леонид Йовчев, Самуел Финци се превъплъщава в прорицателя Тирезий, Лукия Михалопулу изпълнява ролята на Агава, а Михаил Табакакис на Пентей.

В спектакъла участват и Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов, Александрос Милонас, Лукия Михалопулу, Михаил Табакакис, Александра Гайдаци, Александра Свиленова, Ангелики Кинтони, Данаи Стаматопулу, Елени Тимиопулу, Ефтимия Даниилиду, Зои Ефтимиу, Кремена Славчева, Ксения Граматику, Надя Керанова, Нефели Антиопулу, Поликсени Спиропулу.

„Вакханки“ е една от най-късните, запазени до днес трагедии на Еврипид. В основата ѝ стои митът за Дионис, син на Зевс и Семела, една от дъщерите на основателя на Тива – Кадъм. Водена от ревността си, богинята Хера подмамва Семела да убеди Зевс да ѝ се яви в божествения си облик и загива от мълниите му. Зевс обаче спасява недоносения Дионис. Трагедията „Вакханки“ разказва за завръщането на младия бог в родната му Тива, след като вече е установил култа си отвъд пределите на елинския свят. Когато пристига, Пентей – владетелят на Тива, получил властта над града от дядо си Кадъм – се оказва неспособен да чуе предупрежденията на жреца Тирезий. Той забранява почитането на Дионис и оспорва божествения му произход, а тази надменна горделивост не може да остане ненаказана, отбелязват от Народния театър.