Актьорът Веселин Мезеклиев: Стискахме палци на Георги Господинов за "Нобел"

"Много стискахме палци на Георги, но другия път, както се казва" коментира пред bTV актьорът Веселин Мезеклиев - част от спектакъла "Физика на тъгата", за номинацията за "Нобел" за литература на Георги Господинов.

"В романа няма герои, той не подлежи на традиционна драматизация, има литература", посочи той. И допълни, че за него най-силният образ в книгата не е Минотавърът, а прозорчето на мазето, през което едно дете вижда само обувки и крака и така отчита смяната на сезоните.

"За мен този образ беше решаващ, много личен и раним, защото веднага бях в мазето на моето детство, където имаше много тайни, много предмети, които сега ме свързват с живота на моите родители, на моите баба и дядо", разказа актьорът.

По думите му режисьорът Йерней Лоренци е подбрал участниците в спектакъла чрез кастинг в няколко възрастови категории. В процеса на работа актьорите споделяли лични истории, част от които намерили място в представлението.

"От моите лични истории, които разказвах, остана малка част, както и при другите колеги. Когато някой разказва за себе си и детството, това събужда много други истории", обясни Мезеклиев. Според него майсторството на Лоренци е в това, че е успял да ги подреди смислово.

"Разказвайки романа на Георги, разказваме собствения си живот, а публиката също разказва собствения си живот", допълни той.

Актьорът сподели и за силната емоционална реакция на някои от зрителите: "На последното представление една жена толкова хлипаше в салона, че ни разрева всичките на сцената. Това е едно много наситено емоционално пространство, което тежи, и публиката казва: "Тези четири часа не ги усетихме".

Мезеклиев определи преживяването като форма на пречистване, при която чрез емпатията човек се освобождава от натрупаното в себе си: "Това е една особена психотерапия".

По думите му подобни опити за постдраматичен театър у нас съществуват отдавна, но в случая особено важна е книгата на Господинов.

"Неслучайно тя е обект на силно обсъждане - от отричане до възхваляване, което значи, че романът тежи на мястото си", коментира актьорът.

"Тъгата е площ, тя трябва да тежи, да е широка", добави той, но уточни, че в представлението има и много смях: "Историите са и забавни, заразяват се една с друга".

За Мезеклиев връзката с публиката е обмен на енергия между залата и сцената, който създава общо пространство: "Има едно общо пространство, което някак си емоционално, смислово се олицетворява в "аз сме".