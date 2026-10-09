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https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/23703863 www.24chasa.bg

Продават на търг якето и мокасините на Майкъл Джексън от Thriller

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КАДЪР: Екс/@JacobYaaco41449

Лични вещи на покойния Крал на попа Майкъл Джексън, сред които и червено-черното кожено яке от клипа на хитовото му парче Thriller, ще бъдат предложени на търг на „Джулиънс окшънс" (Julien's Auction) в Абу Даби през декември, пише в. „Сън".

„Компанията „Джулиънс окшънс" има удоволствието да обяви поредния търг с вещи на Майкъл Джексън, който ще се състои по-късно тази година. На търга ще бъдат представени над сто забележителни артикула, включително емблематичното червено-черното кожено яке, което Джексън носи в музикалния клип от 1983 г. към хита му Thriller", посочва аукционната къща на сайта си. 

Оценките за якето се предоставят само при поискване от заинтересовани участници в търга. 

Създадено от Дебора Ландис, коженото яке е едно от двете, изработени за клипа на Thriller.  Другото - разкъсано за сцените със зомбита, е изложено в Залата на славата на рокендрола. 

Освен емблематичното яке, за продан ще бъдат предложени и мокасини от същия клип. 

    Участниците в търга ще могат да наддават и за мокасините, с които Майкъл Джексън за първи път изпълнява „лунната походка" по време на шоуто „Мотаун 25" през 1983 г., както и за бяла ръкавица.

Търгът ще се проведе от 7 до 9 декември в Абу Даби, съобщава БТА. 

    Майкъл Джексън, който почина през 2009 г., е носител на 13 награди „Грами", както и на две почетни „Грами" - „Легенда" през 1993 г. и за цялостно творчество (посмъртно) през 2010 г. В света са продадени над 1 милиард копия от неговите записи. Според сп. „Форбс" Джексън оглавява класацията на известните личности, чието културно наследство продължава да носи приходи дори след смъртта им.

КАДЪР: Екс/@JacobYaaco41449

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