От кино "Влайкова" до Колин Фърт - семейната история, подчинена на големия екран

Преди 100 години пра-прабабата на Емили построява салон за просвета, сега актрисата играе във филм на Шарън Магуайър

Емили Влайкова обича да се шегува, че вероятно е единствената актриса, която още приживе има кино на свое име. Разбира се, кино "Влайкова" в София не е кръстено на нея. То носи фамилията на един от забележителните български родове, а човекът, на когото дължи появата си, е нейната пра-прабаба Мария Влайкова.

И ето така се завърта историята - сто години след като една жена рискува семейното имущество, за да построи киносалон, друга от същата фамилия влиза в голямото кино. Както "24 часа" вече писа, младата българска актриса Емили Влайкова е избрана от режисьорката Шарън Магуайър, създателката на "Дневникът на Бриджит Джоунс", за роля в новия филм The Joy of Sex. Емили играе младата секретарка Ингрид, а около нея е актьорски състав, който е особено впечатляващ - Колин Фърт, Джулиан Мур, Лора Лини, Дейвид Тенант, Вики Крипс и Джейсън Уоткинс. Филмът разказва истинската история около появата на прочутия през 70-те години наръчник The Joy of Sex на Алекс Комфорт. Продукцията започна снимки във Великобритания през юли 2026 г. и е планирана за догодина.

За Емили ролята не е голяма, но има особена стойност. Колин Фърт е любимият актьор и възможността да бъде на снимачна площадка с носителя на "Оскар" за "Речта на краля" превръща професионалния дебют на такова ниво в сбъдната мечта.

Но в цялата история има и една почти кинематографична симетрия. Точно през 2026 г. се навършва век от завещанието, с което Мария Влайкова дарява построения от нея салон за просветна и културна дейност. Кино "Влайкова" и до днес си е все на същото място. За стогодишнината дори бе създаден документалният филм "Заветът Влайкови", посветен на дарителското дело на Мария и Тодор Влайкови.

Мария Бадева, както е моминското име, е родена около 1870 г. в Битоля. Учителка по професия, тя преподава в Охрид, Битоля и Солун, преди съдбата да я срещне с писателя и общественик Тодор Влайков. Той е

една от ярките фигури на

следосвобожденска България

- писателят, останал в литературата най-вече с "Дядовата Славчова унука", общественик, депутат, един от основателите на Радикалдемократическата партия и сред учредителите на Съюза на българските писатели. В средата на 20-те години Влайков дори е председател на писателския съюз. Но киното е преди всичко идея на съпругата му Мария. Тя е запалена по новото изкуство и решава върху семеен терен в младия тогава софийски квартал около Орлов мост да изгради истински "кинематограф". Не просто място, на което хората да гледат движещи се образи, а културно средище за "литературно-музикални вечеринки, разни сказки, народни четения и прочие". Семейството на Тодор и Мария Влайкови

Строителството започва през 1925 г. Салонът е с площ около 330 кв. м, сцена, четири малки гримьорни и близо 300 места. Предвидена е дори възможност някога над него да се построи втори етаж за квартално читалище.

За мечтата си Мария Влайкова поема огромен финансов риск. Сградата е построена върху собствен терен, но с изтеглен заем. На 26 ноември 1925 г., още докато салонът се строи, г-жа Влайкова обявява намерението си да го завещае на Министерството на просвещението за ученически кинематограф, а след смъртта да се ползва само за културно-просветни цели.

На 16 февруари 1926 г. волята е оформена в завещание. Само десет месеца по-късно, на 31 декември 1926 г., Мария Влайкова умира от сърдечно заболяване. Дарението е прието от държавата през 1928 г. със закон на XXII обикновено народно събрание и указ на цар Борис III. Именно волята на Мария се оказва най-силната застраховка за бъдещето на киното. А то преживява почти всичко, което преживява и София през следващия век.

Сменят се наематели и стопани. Между 1936 и 1940 г. тук работи Държавният ученически кинематограф. За известно време салонът носи името "Виктория". При англо-американските бомбардировки над София през март 1944 г.

сградата е улучена и

изгаря заедно с инвентара си.

Наемателят Стилян Георгиев я възстановява със собствени средства и още през октомври същата година киното отваря отново.

През 1949 г. сградата е предоставена за ползване на читалище "Антон Страшимиров". Между 1968 и 1971 г. властта дори сменя името на киното на "Айзенщайн". Кварталът обаче си иска своето "Влайкова" и старото име е възстановено. То оцелява, както оцелява и фамилията.

Кино "Влайкова" през 70-те години на миналия век.

Родът има любопитната способност през поколенията да се проявява в съвсем различни области на обществения живот. Ако Тодор Влайков е писател, просветител и политик, неговият правнук Радко избира дипломацията. Радко Влайков, бащата на Емили, завършва международни отношения през 1981 г. и след период на научна и журналистическа работа постъпва през 1991 г. в Министерството на външните работи. Първото му дипломатическо назначение е в Прага.

Мнозина българи го помнят най-вече като едно от разпознаваемите лица на българската дипломация през 90-те. От 1994 до 2001 г. той е говорител на Министерството на външните работи и ръководи дирекциите, отговарящи за информацията и връзките с обществеността. Между 2016 и края на 2020 г. е посланик на България в Сърбия, а от февруари 2022 г. е извънреден и пълномощен посланик в Румъния.

По майчина линия Емили има още една добре позната фамилна връзка. Нейният дядо е Муравей Радев - една от ключовите фигури във финансовия екип на правителството на Иван Костов. Радев е финансов министър от май 1997 г. до края на мандата на кабинета през 2001 г. Това е периодът на въвеждането на валутния борд, стабилизирането на държавните финанси след кризата от 1996-1997 г., банковата консолидация и подготовката на България за преговорите за членство в Европейския съюз. Преди това Муравей Радев е депутат в 37-ото и 38-ото народно събрание.

Така Емили и по-малкият брат Деян израстват в семейство, в което историята не е абстрактно понятие. Заради дипломатическата кариера на баща си двамата живеят в пет различни държави, но голямата им обща страст се оказва не политиката, нито дипломацията, а спортните танци. Деян и Емили Влайкови във вихъра на танца

В продължение на 17 години братът и сестрата са партньори на паркета. Стават деветкратни шампиони на България, а десет поредни години оглавяват националната ранглиста, печелят Купата на България и призови места на международни турнири.

Емили казва, че именно спортът я е научил на дисциплината, без която актьорската професия трудно може да се упражнява. После идва психологията. Тя завършва бакалавърска степен в University of Derby във Великобритания, след което и магистратура в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов". Обучава се по актьорско майсторство и в САЩ, снима се в късометражни филми, реклами и музикални клипове.

Престоят в Лос Анджелис я среща и с една съвсем различна Америка. Квартирата е близо до MacArthur Park - район, в който

вижда отблизо живота на

бездомни и зависими от

наркотични вещества

млади хора. С познанията си по психология Емили започва да разговаря с някои от тях, да се интересува как са стигнали дотам и как едно решение може постепенно да промени целия човешки живот. От тези срещи се ражда идеята за късометражния филм Fallaway.

Заглавието също идва от танците. "Fallaway" е фигура, при която партньорите се движат назад, без да прекъсват контакта помежду си. Във филма Емили играе Анджелика - 18-годишна талантлива състезателка по спортни танци, която се влюбва в наркозависим музикант и постепенно губи контрола над живота и кариерата си.

До нея пред камерата отново е брат Деян. След 17 години заедно на състезателния паркет двамата се сработват чудесно и пред камера.

Fallaway се превръща и в личната кауза на Емили срещу наркотиците. Филмът е подкрепен за прожекции пред ученици, а самата тя се включва и в информационна кампания на Агенция "Митници", насочена към младите хора и рисковете от нелегални и опасни вещества, продавани в интернет. Емили се снима в различни реклами и поддържа активен профила си в социалните мрежи

И като чe ли тъкмо тук семейната история неочаквано се затваря в кръг. Преди век Мария Влайкова иска нейният кинематограф да бъде

не просто място за забавление, а

място, в което чрез образи

и разкази хората да

научават нещо за света.

Сто години по-късно нейната праправнучка използва същия този инструмент - киното, за собствена обществена кауза.

Така идва и поканата да играе в The Joy of Sex. Ролята на Ингрид е малка. Но за актриса, която тепърва влиза в голямото международно кино, да попадне на снимачната площадка на Шарън Магуайър до Колин Фърт е сериозна крачка. И сякаш има нещо повече от случайност в това, че точно през стотната година от завещанието на Мария Влайкова нейната наследница стига до подобна продукция.

Преди сто години едната Влайкова ипотекира бъдещето си, за да отвори киносалон. Сега, век по-късно, друга Влайкова застава пред камерата. А между тях остават едно оцеляло след бомбардировките и превратите на времето софийско кино и четири поколения писатели, депутати, дипломати, министри, хиляди часове на танцовия паркет и една фамилия, която по най-разнообразен начин продължава да бъде част от българската история.