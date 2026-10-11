Разкодиране на щастието: Желязка от Црънча татуира автограф от Бербатов на ръката си

Баща ѝ разказвал за него сред низите тютюн. Като ученичка пестяла от закуски, за да си купува вестници със своя герой. Днес го срещна в Пазарджик след спектакъла му и запечата спомена завинаги

Трепереща от щастие жена подава ръката си към Димитър Бербатов. Моли за автограф и послание. Не върху картичка, не върху фланелка. Върху самата ръка. Една среща. Един разговор. Едно послание. И щастието е разкодирано. Нещо повече - незабавно щастието е татуирано.

“Благодаря, че сбъдвате. Благодаря, че

събудихте детето в мен.

Онова малкото, мечтаещото.

Онова, забравено във времето.”

Това пише същата тази сияеща жена до екипа на спектакъла “Бербатов: Разкодиране” в деня, след магичната вечер, в която Бербатов игра в театъра в Пазарджик. “Не ми се тръгваше. Все още ми е трудно да повярвам, че всичко това се случи. А беше само една среща... Но значеща толкова много... Автографът вече е запечатан, а споменът ще остане завинаги”, добавя тя. И изпраща снимка - автографът на Димитър Бербатов и послането “Сбъдвай смело” вече са татуировка на ръката.

Желязка помоли Бербатов да даде автограф на ръката й. И заедно с посланието “Сбъдвай смело” ги превърна в татуировка. Желязка помоли Бербатов да даде автограф на ръката й. И заедно с посланието “Сбъдвай смело” ги превърна в татуировка.

Не, това не е обикновена история за прибързано емоционално решение. Това е история за една мечта, съпътстваща цял един живот. И нейното сбъдване покрай личните срещи, които Димитър Бербатов прави с публиката в българските градове покрай националното турне на спектакъла си. Това е историята на Желязка Дамянова от село Црънча, община Пазарджик.

Желязка е родена през 1988 г. Когато е малка, заедно с баща си нижели тютюн. Били повече от скромно семейство. Часовете работа минавали в разговори, а една от основните теми между баща и дъщеря била... футболът. И най-вече - Димитър Бербатов. По-късно, когато започва да ходи на училище в Пазарджик, Желязка започнала да спестява от паричките за закуска. Причината е необичайна за едно дете, за едно момиче - искала да има пари за вестниците, в които има снимка, интервю или статия за Димитър Бербатов. Желязка

обикаляла будките и

молела продавачите

да ѝ позволят първо

да прелисти вестниците,

за да провери дали вътре има нещо за него. Често я гонели, защото постоянно разглеждала пресата, без непременно да може да си купи вестник. Имало обаче един човек, когото тя помни и до днес. Името му е Илия. Той бил човекът, който никога не я гонел. Позволявал ѝ спокойно да прелиства вестниците и да търси материалите за своя футболен герой. Няколко години по-късно, когато затворил будката си, Илия ѝ подарил гривничка с камъните на зодия Водолей - зодията на Димитър Бербатов. Желязка пази този спомен и до днес. Самия Илия обаче повече никога не е виждала.

През всичките тези години тя продължава да следи Димитър Бербатов - мачовете му, развитието на кариерата му, успехите и пътя му. За нея той постепенно се превръща в много повече от любим футболист. В човек, когото истински уважава и който я мотивира. В символ на постоянството и стремежа да вървиш напред.

И така стигаме до 1 октомври 2026 г. Театър “Константин Величков” в Пазарджик. Димитър Бербатов идва в града, за да представи спектакъла си. Желязка идва да гледа “Бербатов: Разкодиране”. А след бурните емоции от спектакъла сърцето ѝ започва да бие още по-силно. Среща се с идола си. Той я прегръща.

Прегръдка от Бербатов - безценно!

Говори си с него. Подава му ръката си за онова послание с автограф...

Бербатов приема подадената ръка и желанието да сложи автографа си върху нея.

И щастието не просто е разкодирано, не просто е татуирано на ръката ѝ - запечатано е в усмивката ѝ и в сърцето ѝ. Завинаги. За Желязка това е мигът на сбъдването на мечта, започнала още в детството сред низите тютюн и разговорите с баща ѝ, продължила пред будките за вестници в Пазарджик и през всички онези години, в които е следяла пътя на Бербатов.

Тя най-после се срещна лично с човека, който е присъствал в живота ѝ още от дете. И вече няма нужда да го търси. Защото е на една ръка разстояние от сърцето ѝ. Завинаги.

Желязка Дамянова (вляво) се снима с героя от детските си години Димитър Бербатов и изпълнителния директор на “Бербатов: Разкодиране” Таня Колчакова-Янева след спектакъла в Пазарджик.

А след премиерата в родния Благоевград и представлението в Пазарджик Димитър Бербатов продължава националното турне със спектакъла си и зареждащите срещу с вдъхновените хора от публиката. До края на 2026 г. той ще играе в Стара Загора (31 октомври) и Плевен (26 ноември), а турнето през 2027 г. включва Русе, Хасково, Велико Търново, Казанлък, Шумен, Варна, Бургас, Габрово, Пловдив и кулминацията в София в зала 1 на НДК на 17 октомври.

Билетите са в продажба на kupibileti.bg. В главната роля в спектакъла е самият Димитър Бербатов. Режисурата и сценичната драматизация са дело на Яна Титова. Музиката е специално създадена от Графа. Сценограф е Мирела Василева. Изпълнителен продуцент на спектакъла е Таня Колчакова-Янева.