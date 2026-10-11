Илон Мъск заряза без предупреждение и майката на последните 4 от 14-те си деца

Милиардерът се връща в екипа на Доналд Тръмп, ще се занимава с бъдещето на военните действия по света

Последните дни са особено динамични в живота на Илон Мъск. Най-богатият човек на света не само успя отново да върне личното си състояние на ниво от 1 трилион долара, но и да договори едно от най-големите дългови финансирания за купуване на чипове, свързани с изграждането на инфраструктура за изкуствен интелект.

Успоредно с това 55-годишният предприемач заряза дългогодишната си спътница в живота и бизнеса Шивон Зилис, която е майка на четири от общо 14-те му деца. Раздялата им предизвика шок и продължава да не намира логично обяснение, въпреки че изоставената 40-годишна технологична предприемачка пусна прочувствено съобщение в социалната му мрежа Х. Разкри, че

Мъск я е изоставил без никакво предупреждение, но

тя продължава да го обича и да се моли да бъде щастлив

Зилис сподели и някои от последните съобщения, които са си разменили. На 24 септември тя му пише: “Беше наистина чудесно да се видим на закуска. Обичам те много”, на което той отговаря: “И аз те обичам”. След това се извинява, че не я е взел на прием в Белия дом в чест на гостуващия в САЩ китайски президент Си Дзинпин. “Не знаех, че на тази вечеря е позволено да се дойде с партньор, на предишната в Пекин не беше така, иначе щях да те поканя”, пише милиардерът. “О, това означава толкова много за мен. Благодаря ти”, отвръща Зилис, завършвайки съобщението си с емоджи във формата на сърце.

Любовната история между двамата е обвита в мистерия и до днес, въпреки че тя бе принудена да обясни случвалото се между двамата по време на съдебен процес през май. Той бе заведен от Мъск срещу съоснователите на OpenAI.

Зилис, която е бивш член на директорския борд на компанията, свидетелства по време на делото, че личният ѝ живот не е повлиял на нейната работа. Тя обяви, че по това време е имала еднократна романтична среща с Мъск и уговорка за “платонично донорство на сперма”, от която ражда близнаци през 2021 г. След появата на децата някои членове на борда настояват за отстраняването ѝ поради конфликт на интереси, но тя ги уверява, че това не се налага, тъй като няма романтични отношения с Мъск. В крайна сметка обаче напуска OpenAI през 2023 г., но участва в други бизнес начинания на милиардера като Neuralink и Tesla. Две години по-късно пуска съобщение в Х за още две общи деца с него, но отново не говори за чувства помежду им.

Американски медии допускат, че това се дължи на строги договори за поверителност, които Мъск сключва с майките на всички свои наследници. За подобно нещо открито говори и инфлуенсърката Ашли Сейнт Клейър, която му роди син през 2024 г. Тя разкри, че са ѝ били предложени 40 млн. долара и месечна издръжка от 100 хил. долара, докато детето стане на 21 г., за да не разкрива, че той е негов баща. Ашли не само отказва офертата, но и по-късно завежда дело срещу компанията на Мъск xAI за небрежност и причиняване на емоционален стрес, тъй като изкуственият ѝ интелект позволява да бъдат създадени фалшиви нейни снимки в откровено сексуални пози. Участва и в документален филм за него, защото иска да даде пример на детето, че не трябва да бъркаме истината с материалния комфорт. Ашли описва Мъск като жесток и капризен, докато води дело за попечителство над общото им дете.

По подобен начин говори за него и първата му съпруга Джъстин Уилсън, която му ражда общо 6 деца. Първото от тях умира на само 10 седмици от задавяне, защото го оставили да спи по гръб. Случката е шокираща и за двамата, но милиардерът отказва да говори за нея. Това принуждава съпругата му също да зарови чувствата си дълбоко и още на втория месец да си запише час в инвитро клиника. Така в рамките на 5 г. ражда близнаци и тризнаци.

След като се развеждат, Джъстин описва брака им като изпълнен с емоционален тормоз и признава, че Мъск я е наричал “майка за разплод”. Разкрива, че е спрял и здравните осигуровки на транссексуалната им дъщеря Вивиан.

С тежка съдебна битка за попечителство завършва и любовната му история с певицата Граймс. Първоначално двамата изглеждат като перфектната двойка, ексцентрични и завладени от идеята за свят, ръководен от изкуствен интелект и живот на Марс. Остават заедно около три години, по време на които се раждат три деца. Последното им момиченце се появява на бял свят само две седмици преди колежка на милиардера - Шивон Зилис, да го дари с близнаци.

Затова някои подозрения, че внезапната раздяла сега с нея

може да се дължи на нова жена в живота му,

не са лишени от смисъл. Мъск е известен със своя силно променлив и често конфликтен личен живот.

Зилис го описва в прощалното си съобщение като “измъчена душа” и казва, че е била щастлива да му покаже какво е “да бъдеш дълбоко разбран, обгрижван и обичан с мир, стабилност и нежност”. Тя обаче признава, че е трудно да преминеш от състояние на влюбеност към раздяла само за седмица, и то без никакво предупреждение.

“Ние винаги бяхме неговото безопасно място, изпълнено с щастие и любов, а не с война, за разлика от иначе войнственото му ежедневие - необходима почивка от бойното поле, където можеше да зареди сърцето и душата си, преди да се върне там. Обичах го повече от самия живот. Той ми предаде знания като за 100 живота, така че загубата е голяма. Но за щастие, създадохме четири прекрасни малки същества - любовта на живота ми”, пише Шивон Зилис.

До момента Мъск не е коментирал публичните ѝ признания. Даже спря да я следва в платформа на личности от технологичния сектор. Няма никакви сигнали и за появата на нова жена в живота му.

Сигурно е само, че се връща към едно от най-войнстващите си занимания, а именно да участва в екипа на Доналд Тръмп. Милиардерът бе част от администрацията на американския президент за 130 дни миналата година, като престоят му в Белия дом бе белязан с чести скандали по лансираните от него идеи и някои загуби за бизнеса му. Сега се присъединява в екипа на Тръмп като част от комисия, която ще се занимава с бъдещето на военните действия по света.

Готов е да налее 100 млн. долара за нова победа на републиканците

Илон Мъск възнамерява да похарчи над 100 млн. долара от личното си богатство, за да подкрепи кандидатите на Републиканската партия на предстоящите през ноември избори за Конгреса на САЩ, разкриха американски медии.

Те припомнят, че той дарява и 250 млн. долара за предизборната кампания на Донард Тръмп, която му осигури втори президентски мандат. Също така прие да стане негов ключов съветник за извършване на радикални съкращения в американските държавни агенции. Първоначално отношенията им бяха толкова близки, че Мъск бе наричан "пръв приятел".

По-късно обаче помежду им избухна публичен конфликт за държавните разходи и президентът заплаши да отнеме договори за милиарди от компаниите на бизнесмена.

След разправията милиардерът отказа да работи за президентската администрация и дълго време не се бе появявал редом до Тръмп. През последния месец обаче отново двамата демонстрират близки отношения и синхрон в действията по отношение на развитието на изкуствения интелект - област, която много вълнува Мъск.