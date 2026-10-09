Басистът на Judas Priest Иън Хил напуска групата

Басистът Иън Хил, най-дългогодишният член на британската хевиметъл група Judas Priest, обяви оттеглянето си от състава по здравословни причини, предаде музикалното издание Louder. Негов заместник в групата ще бъде Дейви Римър от Uriah Heep.

Хил, който е на 75 години, обясни решението си с продължителни проблеми с артрит, който засяга лявото му рамо, дясната ръка, дясното рамо и двете колена. Състоянието му се е усложнило и от скъсано сухожилие в лявото рамо, получено по време на концерта на групата в Брюксел. Заради травмата музикантът пропусна последното участие от европейското турне на Judas Priest в Лондон на 21 септември, когато на сцената го замести Римър.

„Дълго време, когато ме питаха колко още мога да продължа, винаги отговарях: докато това не започне да се отразява на изпълненията ми. Трябва да призная, че този момент настъпи“, каза Хил в обръщение, разпространено от групата и цитирано от БТА.

Музикантът посочи, че въпреки лечението и консултациите със специалисти няма сигурност, че ще възстанови достатъчно силата в рамото и ръката си, за да продължи да изнася пълноценни концерти. Той допълни, че след 57 години в групата иска да посвети повече време на семейството си.

Хил определи Римър като естествения избор за свой наследник и му пожела успех. Освен с Uriah Heep, басистът е свирил и с Elegant Weapons, в чийто състав участва и китаристът на Judas Priest Ричи Фокнър.

Иън Хил се присъединява към ранния състав на Judas Priest през 1970 г. и е единственият музикант, участвал във всички 19 студийни албума на групата до момента, включително издадения през 2024 г. Invincible Shield. През десетилетията той се утвърждава като основна част от ритъм секцията на британската формация, която е сред утвърдените имена в историята на хевиметъла, а оттеглянето му бележи края на повече от половин век участие в една от най-разпознаваемите британски метъл групи.