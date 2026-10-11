Джим Кери тайно се ожени за два пъти по-млада корейка

Бездомен като дете, актьорът става първият в киното с хонорар от 20 млн. долара за роля във филм

Кралят на кинокомедията Джим Кери отново е женен мъж. 64-годишният актьор тайно е сключил брак с два пъти по-младата си приятелка с вероятни корейски корени, с която живее от почти 4 г., съобщиха медиите в САЩ. Церемонията в Лос Анджелис е била в много тесен кръг от роднини и близки приятели вероятно на 30 септември. Новината за сватбата без никакви подробности е била потвърдена от говорител на звездата.

Актьорът държи брака си с Мин А далеч от светлините на прожекторите – така той постъпи още от началото на връзката им. Това подчертава стремежа на холивудската знаменитост към спокоен личен живот след предишни широко обсъждани връзки.

Джим Кери и съпругата му Мин А, известна като Минзи - които за първи път бяха забелязани заедно през 2022 г., - потвърдиха официално любовта си на церемонията за наградите “Сезар” в Париж през февруари, като актьорът я нарече свой “възхитителен спътник” и пред публиката заяви, че я обича. Между другото, на церемонията присъстваха дъщерята на Кери - Джейн, от първия му брак, както и внукът му Джаксън, който вече е на 16 г.

Мин А също е актриса, но известността ѝ е далече от тази на прочутия ѝ в цял свят съпруг. Тя е на 32 години – два пъти по-млада от него.

В последните години името на Кери сякаш изчезна от светските новини. През април, горе-долу по времето, когато е започнала връзката му с Мин А, Кери заяви в интервю, че има намерението да стои по-далече от суетата на Холивуд: “Наистина харесвам сегашния си спокоен живот, обичам да рисувам върху платно и

ценя високо духовния си живот

Имам усещането – и това е нещо, което може би никога няма да чуете от друга знаменитост, докато свят светува – че имам всичко необходимо.”

По повод на слуховете, че обмисля да се оттегли напълно от актьорската професия, отговорът му е: “Говоря съвсем сериозно”. Актьорът добавя: “Ако ангелите донесат някакъв сценарий, написан със златно мастило – което за мен би означавало, че е изключително важно хората да го видят, – може би ще продължа напред. Но засега си вземам почивка”. Никой така и не разбра дали пък не се шегува с пенсионирането си, тъй като продължава да снима.

След огромния успех на “Маската” през 1994 г. в добавка на “Айс Вентура: зоодетектив” и “От глупав по-глупав” Джим Кери се утвърди като един от най-големите комедийни таланти на своето поколение. Някои възхваляваха импровизационния му талант, други никак не харесваха прекалено експресивния му физически начин на игра. Непрекъснато променящите се мимики, гъвкавите движения на тялото, хаотичният начин на говорене и незабравимите сентенции се превърнаха в негова запазена марка. Така съвсем скоро след дебюта си Кери стана първият комик, а и изобщо актьор в Холивуд, получил рекорден хонорар от 20 млн. долара за ролята си в “Кабелджията” (1996). Години по-рано, използвайки техниката на визуализацията, той написва сам на себе си чек за 10 млн. долара, като го прибира в джоба си, представяйки си, че един ден ще бъде платен толкова високо за актьорските си постижения. Такъв хонорар той действително получава за “От глупав по-глупав”.

В първите години кариерата му се развива доста еднообразно. Трябваше да се появят кинотворби като “Шоуто на Труман” (1998), “Човек на Луната” (1999), “Блясъкът на чистия ум” (2004), за да открие публиката и дълбочините на драматичния му талант и по-романтичната му страна. За първите два филма получава “Златен глобус” от общо 6 номинации, но никога не е бил номиниран за “Оскар”.

Джим Кери е роден на 17 януари 1962 г. в Торонто, Канада. Американско гражданство получава едва през 2004 г. Още от дете започва да прави скечове, насърчаван от баща си. Когато е в 7-и клас, учителят му обещава 15 мин за изяви пред класа в края на учебния ден, ако в останалото време остави съучениците си да работят спокойно и да не им пречи с неизчерпаемата си енергия.

Като дете Кери преминава тежък период. Баща му губи работата си на счетоводител (майката е домакиня) и семейството с 4 деца остава бездомно. Принудени са да живеят във ван, а Джим и братята му спят в палатка навън. Когато бащата започва работа в завод за гуми, момчетата също се включват, като работят като чистачи и охранители след училище.

Вероятно още по това време комикът започва да се сблъсква със симптомите на депресията, която го преследва почти през целия му живот. След като популярността идва, той често говори публично за проблемите си и за необходимостта хората да се грижат за психическото си здраве. Дълго време

гълта силни медикаменти,

но осъзнава, че трябва да си помогне сам, и се отказва от хапчетата. Един от начините да освободи съзнанието си е рисуването, което се превръща от негово хоби в почти професионално занимание. Травмите от детството го насочват и към писането и той издава книга, насочена към най-малките.

Желанието на Джим Кери да бъде толкова потаен за новия си брак безспорно е свързано и с многобройните му и шумно отразявани от папараците любовни връзки. От първия му брак с Мелиса Уомър е единственото му дете – дъщеря му Джейн, която се ражда, когато той е на 25 г. Развеждат се през 1993 г.

По време на снимките на “От глупав по-глупав” започва връзката му с колежката Лорън Холи. След 3 г. двамата сключват брак през 1996 г., но той изтрайва едва няколко месеца и се разпада поради “непреодолими различия”. През 2013 г. Холи признава, че е била истински съкрушена от раздялата.

Голямата любов на комика обаче е актрисата Рене Зелуегър, станала световна знаменитост с хитовата поредица “Дневникът на Бриджит Джоунс”. Стигат до годеж през 1999 г., но неочаквано късат година по-късно. “Тя беше специална за мен, много специална. Мисля, че е прекрасна”, признава Кери.

Една от по-дългите връзки на комика е с актрисата Джени Маккарти. Двамата още в началото обявяват, че нямат намерение да се женят. През 2010-а, след 5-годишно съвместно съжителство, следва нова раздяла, обявена със съвместно съобщение. Бившите остават доста близки и през март 2026 г. Джени се обявява в негова защита, когато плъзват конспиративни теории, че е бил клониран, заради променената му външност.

Един от най-драматичните епизоди обаче е свързан с връзката на актьора с ирландската гримьорка Катриона Уайт. Двамата поддържат нестабилни отношения с периодични раздели и събирания в продължение на три години до 2015 г. Докато все още е с Кери, тя сключва брак с Марк Бъртън. Малко след раздялата с комика Катриона умира вследствие на свръхдоза лекарства, отпускани с рецепта, а по-късно смъртта ѝ е квалифицирана като самоубийство. Кери е един от хората, носещи ковчега на погребението ѝ. По-късно обаче Бъртън и майката на Уайт завеждат съдебни дела срещу актьора, обвинявайки го, че е причинил смъртта ѝ. Той твърди, че искът е опит за изнудване, и в крайна сметка делото е прекратено през 2018 г. Но това отново е тежък период в живота на Кери, a кариерата му зацикля.

Затова никак не е чудно, че човекът, който години наред е разсмивал зрителите, иска да сложи край на житейските премеждия и да се отдаде в тишина на новия си брак и на живописта. Новината за сватбата съвпадна с известието, че актьорът продава разкошното си имение на брега на океана в Хавай за 35 млн. долара. Предполага се, че младоженците са избрали да живеят в Калифорния, макар че в края на 2024 г. Кери продаде за 17 млн. и разкошната си къща в Лос Анджелис, която бе негова собственост в продължение на над 30 г.

