Депутатски мед прави Стефан Белчев – горд баща на 3 деца, сам гледа пчели

След 30 г. като одитор не може да приеме лъжата и очевидната кражба

Пчелите не лъжат, за разлика от политиците. Да, жилят, но за три дни минава. Но ако политик те ужили, може и да е за цял живот.

Това предупреждение отправя един любител пчелар и... политик, макар с още жълто по устата, както сам казва. За първи път депутат, Стефан Белчев оглави комисията по икономическа политика, инвестиции и индустрия и е един от най-активните представители на “Прогресивна България”. Редовно дава интервюта и често съобщава пръв новините.

“Затова съм и търсен най-вероятно. Ако гледам като пукал, какво интервю ще се получи”, отговаря духовито. Говори тихо и спокойно, разказва вицове.

Данъци, бюджет, горива, цени са темите, по които журналистите го търсят - все сериозни като биографията и професията на Белчев, който цял живот е одитор. Актуалните сюжети и инициативи на парламента обяснява на разбираем език и в личния си фейсбук профил, в който е много активен от началото на политическата си дейност през февруари. Но между тези постове се намират и други интересни и не по-малко сериозни истории.

Като тази за пчелите. “Жиленият от пчели не се бои”, пише Белчев към видео от своя ютюб канал, където показва как прави летен преглед на кошерите си. “Един мой колега и приятел, също одитор, от много години се занимава с пчеларство като хоби и много ми е разказвал как пчелите го успокояват. Реших и аз да се пробвам. Първите една-две години обаче някъде бърках и зимата семействата умираха. Но аз имам една козирожка упоритост и се постарах да ги захраня добре, да им бъде уютно, топло. За първа година оцеляха и ми се отблагодариха с близо 60 кг мед”, споделя пред “24 часа” шефът на икономическата комисия в парламента. И за да не е празнословен, подарява едно бурканче с етикет “Депутатски мед”.

Произвежда си собствен "депутатски мед".

Старае се всяка събота и неделя да е на къщата си в с. Буново, където са седемте му кошера.

Най-щастлив е, когато с него са и трите му деца

Малката му дъщеря е още ученичка в 12-и клас. Синът му е на 19 и вече учи специалност “Национална сигурност” в УНСС, но и двамата работят през лятото, гордее се Белчев. Голямата му дъщеря също е завършила “Предприемачество” в УНСС и вече върви по своя път.

След като баща ѝ влиза в политиката, тя го описва в емоционален пост: Мъж, когото уважавам и обичам. Гордея се с него. Не заради нещата, които е постигнал или ще постигне, защото в края на деня не това има значение... А защото частица от вътрешния му свят е в мен.

Знам, че в този свят понякога е самотно и неразбрано. Понякога има битка между романтизъм и реализъм. Знам, че и двамата не виждаме света такъв, какъвто вярваме, че следва да е. И знам как се е борил за себе си, за близките си и под една или друга форма за нещо по-голямо от него самия, нещо, което ще остави следа.

И трите деца на Стефан Белчев го подкрепят, въпреки че политиката преобръща целия му живот и поглъща цялото му време. “Това наистина ми е болка, защото нямам време за приятелите си. Преди се чувахме всеки ден, а сега ми е трудно дори да им се обадя”, искрен е Белчев.

Новата му позиция отнема от ежедневието му и още нещо, което много обича – книгите. “Сега ме карат само новини да чета”, шеговито се оплаква депутатът. Именно книгите са го запалили по историята. “Като малък нямах интернет, но за сметка на това

имах една спалня, която делях с брат ми, пълна с книги

Всяка седмица ходех и в градската библиотека. Оттам идва това мое любопитство”, спомня си Белчев за дома си в Свищов - град, към който пази голям сантимент. След това въодушевено започва да разказва какво е открил сутринта – защо северномакедонците пишат Самоил, а ние - Самуил. Оказало се, че на старобългарски се пишело със слято О, което по нашенски е У. Ето такива интересни истории могат да се прочетат във фейсбук профила му – не от учебниците, а скрити в историческите извори.

Депутатът Белчев свири на китара, а в младежките си години участва и в група. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

Освен да чете, младият Белчев е свирил и на китара. Другите “инструменти”, с които обича да работи, държи в каса вкъщи – пушки и пистолети, с които изкарва напрежението на стрелбището, а понякога и на лов. Обича да кара и колата си – поредното волво, марката, на която е фен. “Разбира се,

винаги са втора употреба, но това не ми пречи”

казва той. Често обаче пътува и с градския транспорт.

Наблюдава хората и вижда, че “колкото и да е забранено да се казва, ние забогатяваме”, правейки сравнение с времето, когато е дошъл да работи в София преди 30 г., когато доларът се качил до 3 хил. лв.: “Тогава рекламираха първите модерни ножчета на “Жилет” и заплатата ми стигаше да си купя точно един пакет ножчета плюс допълнително пет броя резерви”.

През 1996 г. започва първата си работа като ревизор в Столичната община, когато държавният финансов контрол е централизиран. Още с първите си ревизии влиза в тежката артилерия – митници, спортния тотализатор, болници. Но има и хубави – пращат го в посолството ни в Отава и за първи път лети със самолет и се запознава с Игнат Канев, един от най-богатите българи и предприемач в Канада. Любовта му към страната остава и до днес и затова се включва в групата за приятелство с Канада в парламента, на която става и председател.

Стефан Белчев на посещение в Канада, където го пращат на одит в посолството ни в Отава. Оттогава се влюбва в страната. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

През 2006 г. Белчев става един от първите одитори в

Министерството на финансите, когато за пръв път се създават такива дирекции във ведомствата. В началото му е доста трудно да убеди тогавашния министър Пламен Орешарски, че от тази длъжност има полза. След това работи с всички останали финансови министри. “Те ме приемаха като необходимото зло. Но аз и в моите лекции, и в докторантурата ми по икономика казвам, че вътрешният одитор е като личния лекар на организацията – той не може да нарежда на министъра, но може да каже какво е показал прегледът и на напише рецепта, а вече дали ще си пие хапчетата, той си носи отговорността”.

Като депутат Белчев продължава да използва същите методи на работа. “Това прави впечатление в положителен аспект. Оказва се, че аз съм един от малкото администратори и за мен няма тайни”, спокойно казва той. Предупреждава обаче, че е спокоен и добронамерен, докато някой не го ядоса. Не може да приеме лъжата и очевидната кражба и гарантира, че ако се сблъсква с такова нещо в партията, няма да го подмине. Както и че няма да стане истински политик – който лъже и гледа човека в очите.

Точно 15 минути отнема на одитора Стефан Белчев да реши да влезе в политиката след среща с Румен Радев. “Аз отдавна му се възхищавам, но не съм си представял, че мога да седна да си говоря с него. Но февруари беше преломен момент за мен, когато по стечение на обстоятелствата след 30 г. работа в Министерството на финансите се оказа, че съм зад борда. Тогава ми звъннаха и ме поканиха на среща. Отидох без големи очаквания, но когато седнах с човека Радев – тогава вече не беше президент, реших, че мога да му се доверя 100%. Когато той влезе в кабинета, аз станах и, все пак съм бил в казарма, му казах: “Здраве желая!”. Прозвуча много нелепо, но той се засмя и отвърна" “Свободно!”. Така разговорът тръгна леко, в технократска и приятелска насока. След два-три дни се оказа, че не само съм в редиците, а съм номиниран за водач на 24-и МИР в София”, разказва Белчев.

Всъщност той не се взема толкова на сериозно. В кабинета си почти не държи лични вещи, защото му се е случвало да си тръгва неочаквано от кабинети и е “тъжно да си събираш бохчата и да се чудиш дали няма да забравиш нещо”. Затова следва славното правило Ne quid nimis! - Нищо свръхмярката!

Стефан Белчев сам се грижи за 7 кошера и си прави “депутатски мед”.

СНИМКИ:

ЛИЧЕН АРХИВ