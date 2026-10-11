Камелия Тодорова - 50 години аплодисменти, прошепнати мечти и обич

От голямата сцена до бабхен за три внучета - певицата започна юбилейното си турне от Пловдив

Има гласове, които свързваме с определено време. Чуем ли ги, се връщаме към някогашна любов, към стая с грамофон, към вечер, която отдавна сме забравили. Гласът на Камелия Тодорова носи тази способност да събужда лични истории. В него има чувственост и характер, нежност, която може внезапно да стане дръзка и онази свобода на фразата, по която разпознаваме певицата още преди да сме произнесли името й.

На 2 октомври 2026 г. в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив тя започна юбилейното си турне "50 години на сцената". Половин век, събран в среща с публиката, която я познава от различни периоди и по различни песни. За едни Камелия е гласът на "Прошепнати мечти", за други, певицата, която ги е приближила до джаза.

С двете си дъщери на сцената Снимка: Архив

Подобен юбилей лесно може да се превърне в тържествено преброяване на успехите. При Камелия Тодорова обаче по-интересни са връзките между тях - откъде идва тази музикална чувствителност, как се запазва през промените и какво кара една жена да започва отново, когато вече има достатъчно основания просто да се радва на постигнатото.

Самата тя дава лаконичен отговор: "Никога не съм се стремяла да бъда широко популярна. Отдавна съм приела, че музиката не може да приобщи всички". Продължава обаче да държи на възпитаването на вкус и на срещата на младите с качествената музика.

В нейния случай всичко започва много преди професионалната сцена. Джазът звучи у дома. Баща й е негов страстен почитател, а детските спомени съхраняват дори как имитира с уста тромпета на Луис Армстронг. В поредицата "Джаз истории" на Jazz FM Камелия се връща към тази семейна близост с простите думи: "Обичта ми към джаза беше наследствена". От баща си получава слух за един свят, в който свободата и дисциплината съществуват заедно. Майка й отваря друга врата - към класическата музика, операта и балета. Още като малка Камелия влиза в салоните, където сцената е събитие и присъствието на артиста изисква пълно отдаване. По-късно тези различни музикални преживявания ще намерят място в нейния собствен език. Пътят към пеенето минава и през мечтата за кино. Завършила техническо образование, свързано с вътрешната архитектура, тя търси своето място в изкуството. Срещата с театър "4+4" и Николай Георгиев се оказва решаваща. Там учи с тялото, с гласа, с ежедневното излизане пред хора. Там открива и коя е най-силната й дарба. Следват вокалните уроци при Катя Спиридонова, майката на Александър Бръзицов. Така бъдещата певица постепенно събира уменията, които ще направят изпълненията й толкова сценични.

Преди големите концертни зали идват вечери в барове и ресторанти, пътувания с автобус до работа, изграждане на репертоар и срещи с публика, чието внимание трябва да бъде спечелено. В "Джаз истории" тя разказва за участията си на Витоша и в нощния бар "София", за работата със Софийския диксиленд, за ранните изпълнения на английски. От тези спомени се вижда и ежедневният труд зад познатия по-късно образ, повтарянето, слушането, приспособяването към музикантите, натрупването на увереност. После хоризонтът се разширява. В професионалната й история влизат международни срещи, участие с оркестъра на Стан Гец в Индия, живот и работа в Германия, сътрудничество с Роджър Тейлър от "Куин".

Когато говори за успеха, Камелия не спестява цената му. Тя признава, че най-близките често понасят тежестта на професионалните жертви. Описва себе си като упорит човек, който разчита на дисциплина, работа и страст. "Не се считам за икона, но ще се радвам, ако съм вдъхновение за новите поколения."

Има и една особено лична история, която обяснява способността на Камелия да продължава. Това е появата на "Отначало". В интервю тя разказва как песента се ражда в труден период, когато мисли за боледуващата си приятелка, музикалната журналистка Ана-Мария Тонкова, и за краткостта на живота. Споделя настроението си с дъщеря си Рейчъл, която написва песента. Така между майка и дъщеря се получава разговор чрез музика. По-късно в Jazz FM певицата обяснява, че "Отначало" съдържа нещо общочовешко. През различните периоди човек се връща към себе си, променя посоката, опитва пак. В артистичния живот това може да означава нов репертоар, нови съмишленици или възстановяване на увереността след мълчание. В личния - да приемеш загубата и все пак да намериш сили за следващия ден. Затова петдесетте години на сцена могат да бъдат прочетени и като история на многото начала.

Замисълът на юбилейната програма събира именно тези две движения. Наред с познатите песни са обявени джаз, поп и соул композиции, както и нова музика. След Пловдив по обявената програма следват и други, а кулминацията е предвидена за 20 октомври 2027 г. в зала 1 на НДК. Така юбилеят получава време да се превърне в поредица от срещи. На въпроса дали би променила решения от живота си, Камелия отговаря: "Дори да можех да се върна отначало, пак бих минала по същия път".

Зад сцената Ками е щастлива с две дъщери близначки, три внучета и любовта, която променя лицата си. За публиката певицата е глас, присъствие, характер. За най-близките си е и жената, която е трябвало да съчетава концерти с отглеждането на две деца, да преживява раздели и да намира сили за ново начало. А за внучките е човекът, в чиято чанта почти винаги се крие нещо сладко. Личният й живот има своите големи обрати. С Майкъл Кунстман, бащата на дъщерите й, е свързана важна част от историята й, заминаването в чужбина, семейният живот, раждането на близначките, а по-късно и болезнената раздяла. През 1983 г. Камелия напуска България, а година след това става майка на Мириам и Рейчъл. Професионалните амбиции вече трябва да намерят място до отговорността за две малки момичета.

За браковете си певицата е говорила с откровеност, която понякога звучи болезнено. "И двамата ми съпрузи ме предадоха", споделя тя пред Нова телевизия. В същия разговор, връщайки се към отношенията с бащата на децата си, признава: "Съжалявам, че не го напуснах по-рано." Това е нейната лична равносметка за връзка, оставила дълбока следа. Пред "България Днес" Камелия обяснява, че раздялата не е прекратила способността й да се влюбва. Имало е следващи отношения, близост, желание да бъде обичана. Приоритетът обаче е бил ясен. "По-важно беше за мен да си отгледам децата." А за възможността отново да се омъжи добавя с характерната си прямота: "Два ми стигат."

Един спомен на дъщеря й Рейчъл връща тази история към нейната най-нежна страна. В Германия Камелия приспивала двете си дъщери с детски песнички на български. Когато пристигнали в София, момичетата поздравили посрещналите ги роднини с "Лека нощ", израза, който свързвали с езика на майка си. Рейчъл разказва случката пред "24 часа". В семейния спомен прочутият глас е най-напред гласът, който пее край детското легло.

Постепенно всяка от близначките избира своя посока. Рахел-Лилия, позната като Рейчъл Роу, се насочва към сцената и създаването на музика. Мириам-Ребека изгражда живота си в Германия и също работи в музикалния свят, но зад кулисите. Двете остават свързани с изкуството, без да повтарят една и съща биография. "Но аз съм ги научила да правят избори и да държат на тях", казва Камелия. Тя с гордост описва как двете момичета сами се научили да постигат желаното.

После семейството започва да се разраства. Мириам първа я прави баба с раждането на Ида през 2019 г. През 2020 г. се появява Изабела, дъщерята на Рейчъл и музиканта Страхил Велчев, известен като KiNK. През декември 2025 г. към тях се присъединява и Леон, второто дете на Рейчъл. Така Камелия вече има три внучета. Новината за раждането на момченцето я заварва на репетиция. "Най-после имаме мъж в семейството", шегува се тя. Разказва и за радостта от семейните събирания на Коледа и Великден, когато разстоянието между България и Германия за кратко престава да разделя близките. А внучките е научила да я наричат с необичайното, гальовно "бабхен". "Моите внучета прекрасно знаят къде да търсят лакомствата, винаги в моята чанта", смее се тя. Често дъщерите й правят забележки, а тя защитава малките си подаръци. Говори с усмивка и за различията между поколенията. Момичетата имат свои разбирания за отглеждането на децата и невинаги приемат нейните съвети. Тя признава, че те посвещават на майчинството повече време, отколкото самата тя е могла да отделя покрай работата си. Сега търси мястото си до младите семейства, да помага, когато има нужда, и да оставя пространство на родителите.

Внуците променят и начина, по който преживява загубите. След смъртта на собствената си майка Камелия трудно привиква с отсъствието й. "Не искам никога да изпитвам това чувство на самота", казва тя за носталгията. Предпочита да бъде част от времето, в което живее, с всичко ново, което то още може да й предложи.

Любовта е имала болезнени раздели за Камелия Тодорова, но е намерила и нови, всекидневни проявления - в общата музика с Рейчъл, в събирането на семейството, в детската ръка, която търси шоколадче в чантата и с желанието да дава на младите повече, отколкото е получила.