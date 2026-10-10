Мръсните тайни на БГ историята: Защо още спорим истински ли са костите на Цар Самуил

Още през 1976 г. Караманлис на среща с Тодор Живков настоява за реципрочна замяна

Преди седмица в София бяха препогребани костите и… разкостихме цар Самуил. С какво владетелят от последните години на Първото българско царство предизвика такива яростни спорове? Ако трябва да се върнем назад във времето, то още Патриархът Вазов написа:

Не даваме я, не - земята мила, Земята на светите ни отци. Не даваме прахът на Самуила, ни славата на двамата светци.

Писано е по времето на Междусъюзническата война през 1913 г. Днес пък се чуват гласове, че било шовинистично.

А пък най-накрая “прахът на Самуила” се завърна в държавата, която героично се опитва да спаси.

Най-дългогодишният цар в българската история е Петър I. Както се случва, а има доста примери от миналото и до днес,

след дългогодишно еднолично управление за България настъпват тежки времена

Цар Петър не успява да запази огромната държава, наследена от баща му цар Симеон. Сключва уж траен мир с Византия, жени се за дъщерята на византийския император Лакапин, Мария, и се отдава на укрепване на българската църква и строителство на манастири. С това предизвиква гнева не само на братята си, но и на голяма част от болярите. България е нападната и от своите съседи - маджари и сърби. Дал и двамата си синове Борис и Роман като заложници за мира във византийския императорски двор. Усещайки слабостта на българския владетел, императорите Никифор II Фока и Йоан Цимисхи правят опити да я унищожат. За това използват киевския руски княз Светослав, който два пъти нахлува в България. Майка му пък е княгиня Олга, за която някои историци твърдят, че е внучка на цар Борис I и като такава - братовчедка на цар Петър.

Църквата “Свети Ахил” на малкото Преспанско езеро. В нея бяха отрити гробовете. СНИМКА: АРХИВ

През 988 г. Светослав достига до Преслав. Както пише византийският хронист Йоан Скилица, той написал на майка си: “Искам да живея в Переяславец (градче в долното течение на реката – б.а.) на Дунава, защото той е в средата на моята земя”. При второто си нахлуване в България през 971 г. той вече превзел всички важни крепости до Стара планина, слязъл в Тракия и опустошил днешния Пловдив. На българския престол е изпратеният от Византия Борис II. Уплашен от желанието на Светослав да владее тия земи, Никифор Фока му изпратил категорично искане да ги напусне. Руският княз, пак според Скилица, му отговорил, че ако не приеме условията му, то “нека напуснат по-скоро Европа, която не им принадлежи и да се преселят в Азия”.

Западните български земи обаче остават незасегнати от тия войни и там се възцарява властта на комитопулите, синовете на управителя на Средец комит Никола - Давид, Мойсей, Арон и Самуил. Те пък са яростни противници на водената от цар Петър съглашателска политика. Те вдигат въстание през 976 г. и възстановяват самостоятелна България. Ето какво става с тях. Давид умира веднага след въстанието, убит от скитници край Преспа. Мойсей загива в битката при Серес. Арон пък е убит от брат си Самуил на 14 юни 987 г. заедно с целия му род. Мотивът: бил привърженик на византийците и се стремял да присвои братовата си власт. Пожален е, по молба на Самуиловия син Гаврил Радомир, единствено братовчед му Иван Владислав. След смъртта на Самуил го наследява синът му, който пък, все заради трона, е убит от Иван Владислав. Тъй завършва тая братоубийствена история.

Така е изглеждал Самуил според професор Йордан Йорданов. СНИМКА: АРХИВ Цар Самуил, който както го определят византийски хронисти,

“стана единствен господар на цяла България”,

води няколко успешни битки срещу поредния император, вече Василий II. Най-значимата от тях е при Траянови врата, където войските му са разбити. Императорът пък побеждава в битката при Сперхей в Централна Гърция. Така се стига до драматичната за България при село Ключ. След нея при вида на ослепените си войници цар Самуил получава удар и умира.

Оттук нататък започва да се разнищва загадката къде са неговите кости.

По тази тема са работили преди професор Николаос Муцопулос руският учен Павел Милюков, преподавател в Софийския университет, и акад. Йордан Иванов по време на експедицията на български учени из Македония и Беломорска Тракия през 1916 г., както и гръцкият археолог Фотис Пецас. Те основно изследват базиликата “Свети Ахилий”. Всъщност това е и основната задача на проф. Муцопулос и през 1965 г. в началото на разкопките той не търси царски гроб, а разчиства останките. Той и налага тезата, че базиликата е построена от цар Самуил. Разкрива и нейните размери - 45 метра дължина и 22 ширина.

Лакътят на лявата ръка от скелета, който бе открит в гръцката църква. СНИМКА: АРХИВ Съвсем близо до южната стена на базиликата той открива три гроба, които означава като А, Б и В. В съседство е и четвърти, обозначен като Г. В първите има три саркофага с различни размери, направени от варовиков камък. Той констатира, че гробовете А и Б са силно разрушени. И в двата обаче попада на останки от скелети. В А има кости на млад човек и дори на малки деца. В гроб Б похлупакът е на парчета, върху които има издълбани кръстове.

Най-запазен според професор Муцопулос е гроб В. Саркофагът е запечатан с мазилка. Когато го отваря, намира по неговите думи “непокътнато запазено съдържание”. То е мъжки скелет с ръце, поставени върху таза, и глава, полегнала настрани върху “възглавница”, направена от керемида и две вертикални тухли. В гроба се откриват още сгъната тъкан, която покрива костите на таза, и плетена ризница върху левия лакът. При внимателно разглеждане се оказва че той е счупен и както пише професорът, “има зараснала фрактура, чийто край е леко изместен”.

Находките се изследват в лабораторията на университета в Солун

Анализът доказва, че това са кости на мъж на възраст около 70 години, погребан с почести и царски символи. Наред с фрактурата на ръката, безспорно доказана за Самуил, те му дават всички основания да предположи, че това е гробът на царя.

Саркофагът в гроб В бе открит изцяло непокътнат. СНИМКА: АРХИВ Най-трудно е с разгъването на тъканта от гроба, която и при по-силен допир се разпада, а е и проникната от малки коренчета. При микроскопския анализ се установява, че става дума за червена коприна, която с течение на времето и под влияние на влагата и различни окислявания е придобила кафяв цвят, а някои части на тъканта са покрити със златни букви. При тях златото не е кръгло, а от плоски и едва забележими с просто око нишки. От това той прави заключението, че това не може да се направи в каквото и да е, та дори и царско ателие, а в голям тъкачески център и като вероятен производител сочи Константинопол. Основният декоративен мотив са разположени в кръгове птици върху клони, които образуват венец. Около него има друг, който е със стилизирана растителна украса. Препоръката на гръцкия професор скоро след анализа на находката е „някой реставратор, специализиран в този род дейност, да я почисти или пък да бъде изпратена в чужбина в подходяща научна лаборатория, за да бъде изцяло почистена”. Не е известно досега това да е сторено.

В продължението на разкопките се открива и гроб Г. Той е почти празен и в него има само две кости, а в саркофага има доста останки от цветни мазилки. Проф. Муцопулос прави за него следното предположение: “На един по-късен етап възрастният мъж е бил препогребан с цел да бъдат извършени наведнъж или последователно и други погребения на деца, които са били членове на същото семейство. След това плочата била преместена със сила, а мазилката разрушена и гробът останал за дълго време открит. Освобождаването на гробове от по-ранни погребения, за да бъдат извършени по-късни, е често срещано явление”. Български учени обаче изказват предположението, че той е бил на Иван Владислав, чиято съпруга Косара, след убийството му край Преспа и погребението му, решава да го препогребе и пренася костите му в манастир край албанския град Елбасан.

Като цяло професор Муцопулос прави следното предположение:

Гроб А е на Гаврил Радомир, Б на Иван Владислав, В е на цар Самуил, а Г вероятно е бил на комит Никола.

Все още няма окончателно утвърдено мнение, най-вече защото едни приемат преведената на кирилица номерация на гръцкия професор, а други - латинската транскрипция А, В, С, D, както е в оригинал, и гроб Г се среща и като D.

Интересен днес е и въпросът как е изглеждал цар Самуил. Професор Муцопулос в средата на 80-те години прави опити да изясни и този въпрос. Той се обръща към гръцки и руски антрополози. В Москва по съвет на Арис Пулянос изпраща най-напред описание на черепа, а после и копие на черепа. През 1987 г.

получава възстановката на лицето, направена от Галина Лебединская

Проф. Анис Пулянос пък прави скици. Свой принос има и проф. Йордан Йорданов, който също прави възстановка на лицето. И при тримата антрополози то изглежда различно. Известни сходства има при проф. Йорданов и Пулянос.

И това дава още повече поводи за коментари. Няколко години след откриването на гроба на цар Самуил започват разговори на най-високо държавно ниво за връщане на костите му в България. След края на военната хунта в Гърция през 1974 г. първият от тях е на следващата. Караманлис посещава България по покана на Тодор Живков. Той пък връща визитата през 1976. На тези разговори става дума на костите на цар Самуил. Караманлис обаче настоява за реципрочна размяна. Каква да бъде тя, не е уточнено. Гръцката страна иска прекалено много артефакти, свързани с нейната история. Разговорите се подновяват и през първите години на настоящия век е окончателното споразумение. То пак буди недоволство относно везните на размяната: какво получаваме ние и дали не даваме повече?

Но така е с българските исторически личности - не сме имали, а и по всичко личи, че няма да имаме общоприето мнение и позиция.

Многото паметници само показват липсата на единство

Останките на цар Самуил бяха препогребани в църквата "Света София". Защо точно там и каква е историческата логика?

Може би за сетен път да се уверим, че в отношението ни към миналото и забележителните ни исторически личности освен крайното отрицание и все в името на търсене на правилната оценка преобладава и анархистично-стихийният подход. Днес имаме техни паметници на най-различни места из България, твърде често без никаква връзка с делата им.

Както след 1947 г. са рушени паметниците, свързани с монархията, тъй и сега рушим пък паметници, свързани с периода след това. Няма да се заемаме да броим колко паметника на цар Фердинанд са разрушени. Най-накрая бе спазена последната му воля да бъде погребан в България. Само че ... Той бе погребан в криптата на двореца Врана. И колко души отиват да го видят там? Такава обаче е волята на наследниците му. А добър, лош, харесван или мразен, той е бил цар на България, и то 32 години и би било редно да е на място общодостъпно. А пък Фердинанд е погребан в семейна гробница.

Синът му Борис не изразява последна воля. Погребан е в Рилския манастир. През 1946 г. обаче съпругата му, царица Йоанна, прави параклис в двора на софийския дворец и премества костите му в него. През 1954 г. Вълко Червенков решава тоя параклис да се взриви. По това време "Врана" вече е станала партийна резиденция и гледката на параклиса му пречи. Оттогава няма и кости на цар Борис. Оцелява само сърцето му, съхранявано в стъкленица. То пък бе погребано през 1993 г. в стария му гроб в Рилския манастир.

Логиката за семейна царска гробница нещо се губи, като вземем предвид и гробовете на двете царици Мария-Луиза, погребана в пловдивската католическа катедрала "Св. Лудвиг". И тя не изразява последна воля, решението е на съпруга Фердинанд. Гробът на втората му съпруга Елеонора пък е в Боянската църква. За съпругата на цар Борис, Йоанна, е ясно. Тя е погребана в Асизи по нейна воля заради Франциск Асизки, когото приема за покровител, а и заради града, в който става сватбата с цар Борис.

Примерът на Вълко Червенков с взривяването се оказа доста приемлив в годините след 1989. През 1999 г. бе взривен Мавзолеят на Георги Димитров, строен за 6 дни и също толкова време събарян. Комунистическият лидер бе препогребан в Централни гробища. И какво бе направено на негово място? Тревичка. Преди три години бе демонтиран Паметникът на Съветската армия. Пак след бурни дебати и разделение в обществото. А огромният пиедестал така си стои.

Ще се прави ле нещо на негово място или скулптурите ще се върнат по местата си? Официален отговор няма. В днешно време паметници се правят по волята и желанието на този, който дава парите.

Хан Крум има паметник в пловдивския район "Тракия". Защо там и с какво е свързан с града не става много ясно. Просто така е решено и са намерени е намерен човек, който да го финансира - Георги Гергов.

Братя Диневи пък спонсорират изграждането и направата на внушителен паметник на хан Тервел в курорта Свети влас. Тоя не беше ли спасителят на Европа от арабите? И защо негов паметник трябва да зависи от волята и решението на дарителите?

В същото време къде е паметникът на Аспарух в столицата ни? Няма го. Но няма и в сама основана от него столица Плиска, а е край стария път за Варна край Каспичан и се поддържа с доброволен труд. Паметници на цар Симеон имаме пръснати на няколко места и слава Богу, в Преслав по повод на 1300-годинината на България. Необяснимо е обаче защо има такъв край софийското село Иваняне и то в двора на частно училище.

Ясно е, че няма да направим нито Уестминстърското абатство, нито Успенския събор, нито пък Площада на героите в Будапеща. Ама поне депутатите ни в Народното събрание да се сетят да прокарат Закон за националните ни приоритети – да не го наричаме доктрина, и кой, кога и как да строи паметници. И да разберем, че те са белег на изминалото време, независимо дали се харесва или не. Защото досегашният ни опит показва, че благодарността ни твърде често е хаотична.

И понеже сме все по-разделени да направим така: Царете от Третото българско царство да си ги положим в или край гробницата на княз Батенберг. За владетелите от Първото българско царство на-подходяща е Плиска. Дали край Голямата базилика, дали край гроба на Карел Шкорпил, дали край Двора на кирилицата е без особено значение. В нея поне е направена скулптура на хан Омуртаг.

От Второто българско царство някакво начало е положено във Велико Търново в църквата "Св. 40 мъченици" и Паметника на Асеневци и може да се продължи. За периода след 9 септември може да се използва Музеят на социалистическото изкуство. Не е нужно да вдигаме пак паметници. Просто да наредим едни паметни плочи, на които с две изречения да напишем кой какво е направил. И всеки да ходи където му е воля и според разбиранията си, там да си поднася венци и цветя, там да отдава в душата си почит.

Иначе доказваме, че нищо не сме променили от онова казано преди 140 години от Иречек: "Българин с българин не могат да се разберат. Те все гръмогласят."